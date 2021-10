A Real Academia Galega elixiu a Gonzalo Navaza (Lalín, 1957) como académico de número mo pleno ordinario celebrado este sábado. O escritor, tradutor e destacado especialista en toponimia é profesor do departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo e forma parte da RAG como membro correspondente vinculado ao Seminario de Onomástica desde o ano 2012.

Así mesmo, no pleno deste sábado tamén se acordou nomear académicos correspondentes ao crítico literario Ramón Nicolás Rodríguez (Vigo, 1966) e á xurista Celia Pereira Porto (Róterdan, 1971).

Trala lectura do discurso de ingreso en fechas próximas, Gonzalo Navaza ocupará a vacante producida pola muerte o pasado mes de marzo do historiador Xosé Ramón Barreiro Fernández, que foi presidente da RAG durante case unha década.

Así, Gonzalo Navaza obtivo galardóns como o da Crítica Española de poesía por 'Fábrica íntima' (1991) e 'Libra' (2000); ademais de ser recoñecido co San Clemente de narrativa por 'Erros e Tánatos' (1998).

A súa traxectoria como investigador en onomástica comezou nos anos 80, cando realizou a recollida de campo e a corrección da toponimia dos mapas do Instituto Xeográfico Nacional para as provincias de Pontevedra e Ourense. Entre outras obras, publicou 'Fitotoponimia galega' (2006), un traballo monumental que recolle preto de 8.000 nomes de lugar que se corresponden con 150 especies botánicas distintas, o cal foi galardoado co Premio de Investigación Losada Diéguez (2007). 'Toponimia de Catoira', Premio Lois Pena Novo (2008), e 'Os nomes dos concellos da provincia da Coruña' (RAG, 2021) son outras das súas obras. Forma parte do proxecto 'Dicionario de apelidos galegos'.

Tamén traduciu ao galego clásicos universais como 'A chamada da selva', de Jack London (1982); 'Sherlock Holmes, detective', de Arthur Conan Doyle (1986); e 'Robinson Crusoe', de Daniel Defoe (1986). A súa versión d'O can dos Baskerville' foi recoñecida co Premio Ramón Cabanillas de Tradución Literaria (1991).

Celia Pereira Porto é doctora en Dereito e deselvolve unha labor destacada en distintos campos desde o compromiso coa lingua e la cultura galegas.

Pola súa parte, o escritor, tradutor e crítico literario Ramón Nicolás é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa (USC) e diplomado en Estudos Portugueses. Exerce como profesor de lingua e literatura galegas desde 1989, unha labor que fai na actualidade no IES Castelao (Vigo).