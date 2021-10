Estos son los 10 favoritos para ganar el Nobel de Literatura 2021

Como cada año y a falta de una inexistente información formal -una lista de nominados oficiales que de hacerse pública podría despertar no pocas susceptibilidades en un gremio de egos fuertes pero frágiles como el de los escritores y por eso se mantiene en secreto durante 50 años-, si se quiere hablar de favoritos al Nobel de Literatura no hay más remedio que acudir a las casas de apuestas, un lugar donde la especulación sigue extraños caminos y la información no es demasiado fiable. No hay más que remitirse al dato de que el escritor israelí Amos Oz, fallecido en 2008 -hay que recordar que el premio no se puede dar a título póstumo- figure en el puesto número 26. En el número 20 se sitúa Javier Marías, único autor en lengua castellana y este sí, vivo. Y que Murakami apareciera una vez más hace unos días en el primer puesto suena a chiste gastado. En las últimas horas y desplazado el japonés, el ascenso del rumano Mircea Cartarescu a la primera posición quizá nos esté diciendo algo. O quizá no. Hay que pensar que las filtraciones en el jurado de los académicos suecos cada vez son más dificultosas.