El cortometraje “O frío” de Pablo Dopazo, gran triunfador en el Festival de Cans

El cortometraje “O frío” , del director Pablo Dopazo, fue elegido por el jurado del Festival de Cans como film ganador en la sección de Ficción y además obtuvo el premio al mejor director. Esta película fue también la más premiada en esta edición ya que se llevó el galardón al mejor actor por el papel interpretado por José María Sanjurjo. El corto ganador recibe un premio de 2.000 euros en metálico y un Can de Pedra.

El trabajo de Dopazo fue premiado por el jurado por su capacidad para “hacer sentir la distancia, el desafecto y el frío”. El film inspirado en una historia real, tiene como protagonista a un hombre que trabaja en un mercado de abastos de una ciudad gallega y un día recibe una llamada que perturba su vida normal y hace que el pasado vuelva.

El film, inspirado en una historia real, tiene como protagonista a un hombre que trabaja en un mercado de abastos gallego

En el apartado de Animación el premio del jurado fue para “Alguén me chamou Serpe Negra”, que cuenta con guion y dirección de Borja Santomé, quien ya había obtenido un premio en Cans en 2018 con el corto “El reloj”. Este premio tiene una dotación económica de 1.500 euros.

El premio AISGE a la mejor actriz en esta edición de Cans fue para la protagonista del corto “Nai”, Andrea Vilariño, mientras que el film “To bird or not to bird”, del realizador y guionista Martín Romero, obtuvo dos galardones, el premio AGAG por el mejor guion y el premio Gadis a la mejor banda sonora original. Esta pieza ya fue premiada en la última edición de los Goya como mejor corto de animación. “Ruovesi”, el corto de la directora y guionista Andrea Zapata, recibió el premio “Rc Service” a la mejor fotografía.

Jurado de vecinas y vecinos

El Premio del Jurado de los Vecinos y Vecinas al mejor cortometraje de ficción/animación fue para “Aquarium” de la realizadora italiana afincada en Galicia Marguerita Morello. La pieza se ambienta en un futuro distópico y narra las luchas laborales en una empresa de marketing mezclando comedia, drama y ciencia-ficción.

En la sección Furacáns (no ficción) el cortometraje ganador fue “Viaxar aos teus recordos e buscar pelexa”, una pieza con guion y dirección del boirense Daniel Pérez Silva. El film está compuesto por imágenes del archivo familiar del realizador, quien relaciona el pasado con el presente para dar cuenta de los cambios que se producen en las relaciones familiares. El jurado destacó su acercamiento “tan emotivo como penetrante al continuum temporal de una familia”.

En esta sección obtuvo una mención el corto “El Custodio”, que cuenta con guion y dirección del arquitecto Arturo Franco. El film habla de la soledad en una isla sin tiempo y ya fue galardonado en el Festival Intersección con el premio al mejor film español.

En el apartado de Novas Camadas, que distingue a los realizadores menores de 25 años, la película ganadora del premio Deleite fue para “Taquión”, con guión y dirección de Miguel Barcia. Es un relato de ciencia-ficción que combina vídeos caseros con fotogramas impresos y escaneados que sugieren la distorsión de los recuerdos. El jurado destacó el aura de misterio de un film con ecos “del mejor David Lynch”.

En esta sección también hubo una mención para “Sainte Agathe”, del director Juan Ares, que en este filme documenta el proceso de masculinización de su amiga Agatha, una joven de 22 años.

Trueba levanta su estrella junto a Alfonso Pato, José López, Luis López, Alejandro Lorenzo y Keka Losada. | // R. GROBAS / D.P.

David Trueba coloca su estrella en la vía láctea del “agroglamur” A mediodía el Torreiro se llenó de público para asistir al coloquio con el cineasta David Trueba, invitado especial en Cans en esta edición. Trueba mostró sus dotes para la oratoria y su sentido del humor en un diálogo con el público y con el director del festival, Alfonso Pato, que se prolongó más de una hora. El director contó distintas anécdotas de su larga trayectoria en el mundo del cine, con referencias a actores como el inolvidable Fernando Fernán-Gómez y a su amigo Jorge Sanz. Después del coloquio, dejó sus huellas en el Torreiro de las Estrellas, que ya cuenta con dos Trueba ya que su hermano Fernando lo hizo hace algunos años. Entre los asistentes se encontraban el conselleiro de Cultura, José López Campos, el presidente de la Diputación, Luis López y el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo.

De estrenar en Cans a trabajar con Woody Allen Entre las personalidades del mundo del cine que visitaron Cans este fin de semana estuvo Xosé Zapata, que ganó en 2022 el Goya al mejor corto de animación por “The Monkey”, un trabajo que antes se estrenó en el Festival de Cans. Zapata, que luce con orgullo algunos premios en el festival, trajo debajo del brazo en esta ocasión un nuevo cortometraje en proceso de realización sobre la famosa partida de ajedrez entre Boris Spassky y su retador, GM Bobby Fischer, en 1972, durante la guerra fría. En Cans explicó que para esta nueva película de animación tiene un aliado, nunca mejor dicho “de película”, pues es el mismísimo Woody Allen que coproduce y pone voz a esta cinta. Para Zapata llegar al director y protagonista de “Manhattan” fue “relativamente sencillo”. “Le envié un guion, le gustó, nos pusimos en contacto y comenzamos a trabajar”, dice con una tranquilidad pasmosa, como si esas cosas pasaran a diario. Con todo, se mostró sorprendido que se quisiera implicar en la producción “porque una cosa es implicarse en una actuación, en una voz en off en este caso, y otra muy diferente en una coproducción”. Antes presentarle el proyecto que le permitió encontrarse con Woody y grabar el audio en Manhattan, Zapata sabía que era jugador de ajedrez, que conoce el juego y la historia del ajedrez “e imaginé que el proyecto le gustaría”. “Es un profesional como todos nosotros, aunque trabajar con él es muy peculiar porque se mete en todos los detalles al implicarse, y me ha sorprendido el respeto al guion pues, aunque yo extendí el texto, respetó todo”, dijo. Sobre el Festival de Cans dice que es “maravilloso” con mucha repercusión mediática “y ganar aquí es una lanzadera para poder avanzar en tu trabajo”. Añade que para la gente que está empezando la proyección el Festival de Cans “se está convirtiendo en una estupenda plataforma”. “La gente no es consciente de lo que es conocido el Festival de Cans en cualquier parte de España, la marca de los chimpines y la peculiaridad de este festival en un entorno rural es algo que llama la atención en toda España, está muy consolidado y debería promocionarse más y crecer”, añade el cineasta.

Suscríbete para seguir leyendo