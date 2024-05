Veinte años de Coro Xuvenil en el Cova Terreña

Sus actuales voces ni siquiera habían nacido cuando el Coro Xuvenil Cova Terreña dio su primer concierto. Fue en 2004 cuando el profesor de música del colegio público baionés, David Piñeiro, montó el grupo vocal que veinte años después continúa más activo que nunca como actividad extraescolar. Tanto, que para celebrar el aniversario prepara su noveno disco, “Covaplay”, un tributo a Coldplay con ocho temas clásicos de la banda británica que interpretan junto con el conjunto instrumental del centro educativo. Ambas formaciones, setenta alumnos en total, grabaron ayer en el estudio Casa de Tolos de Gondomar el álbum que presentarán el próximo jueves, día 30, en un concierto en el auditorio municipal V Centenario a a las 20.00 horas.

Con la entrada, los espectadores se llevarán una tarjeta con un código QR para descargarse el disco en el móvil. “Los CD ya no se utilizan”, explica el director de la formación musical que agrupa en la actualidad a 50 alumnos de 1º a 4º de ESO, de 12 a 15 años, y que se renueva cada tres cursos sin que jamás haya quedado una vacante. Al contrario, “tuvimos que limitar las plazas para que fuese suficiente un autobús para los desplazamientos”.

Y es que, por mucho que la oferta de ocio se haya disparado estas dos décadas y las nuevas tecnologías hayan modificado los hábitos juveniles, cantar en el coro del colegio mantiene el tirón entre los chavales baioneses. Formar parte del coro escolar no solo enseña a cantar y a preparar los conciertos que congregan a cientos de vecinos en Navidad u otras fechas señaladas, sino que también les permite viajar y convivir con sus compañeros fuera de casa. “Hemos actuado por varios puntos de España y asistido a certámenes. Procuramos ir a puntos cerca de estaciones de esquí o lugares atractivos para ellos. Ahora a final de curso iremos a un acuapark”, señala Piñeiro.

El grupo instrumental del colegio, en la grabación del disco, ayer. / CPI Cova Terreña

El director considera justo “premiar” a los cantantes por el esfuerzo que hacen. No solo dedican varios recreos a la semana a los ensayos, sino que se reúnen las tardes de los miércoles para practicar. Desde marzo trabajan en los clásicos de la banda británica. El disco incluye éxitos como “Viva la vida”, “A sky full of stars”, “The sciencist”, “Fix you”, “Clocks”, “Yellow”, “Hymn for de weekend” y “My universe”.

Noveno disco

Es el noveno de los publicados por el coro. Antes grabaron otro en directo y los anteriores álbumes los elaboraron antes de la pandemia. “Mamma mia!”, homenaje a Abba, fue el último. Con anterioridad, hicieron un CD con bandas sonoras cinematográficas, otro en horno a The Beattles, otro con canciones de la Movida, otro de música afroamericana, un “grandes éxitos” y un recopilatorio de temas Disney.

“Muy satisfecho de cómo responden los alumnos y de la actividad, que ha adquirido bastante peso en Baiona”, se muestra el director cuando hace balance de estos veinte cursos.

