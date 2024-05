El edil de Urbanismo expone el PXOM al colectivo empresarial

La directiva de la Asociación de Empresarios de Redondela mantuvo ayer una reunión con el concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro, y el equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), para abordar distintas cuestiones sobre el documento urbanístico que se encuentra en periodo de exposición pública hasta el próximo 21 de junio.

Desde el colectivo empresarial habían criticado que no les invitasen a participar en ningún encuentro durante en la fase de redacción del plan, por lo que consideran que esta reunión “chega tarde porque é a primeira en seis anos e a tan só un mes de pechar o prazo de alegacións”. Sin embargo, valoraron de forma positiva el acercamiento para exponerle al equipo redactor los “problemas de viabilidade importantes que presentan algunhas das micro áreas de actividade económica definidas no plan, especialmente dende o punto de vista técnico,” y también “o desequilibrio dos usos produtivos e residenciais do solo”, puestos de manifiesto por la entidad.

Tras en encuentro, la Asociación de Empresarios anunció que en los próximos días iniciarán “contra reloxo” un proceso de consultas y reuniones con el tejido productivo que permita analizar la situación y formular propuestas.

Puertas abiertas del Concello a todos

Por otra parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destacó que el gobierno local “está aberto a reunirse para estudar o PXOM con todos aqueles colectivos e asociacións que así o soliciten, xunto co equipo redactor, para dar toda a información que se solicite”. La regidora señaló que en cuanto la Asociación Empresarios solicitó una reunión con el equipo redactor “xa puxemos data para abordar todas as cuestións que consideren necesarias para o futuro de Redondela, porque ese é tamén o interese desde goberno”.

Rivas volvió a tender la mano a la asociación empresarial a la que le reitera que “sempre ten a porta do Concello aberta para o que precisen”. La dirigente municipal también aprovechó para expresar su satisfacción “por ter aprobado inicialmente o PXOM, xa que Redondela levaba 30 anos sen un planeamento urbanístico, e este documento é algo positivo para todos, tanto para veciñanza como para o futuro das empresas e a industria”.

Respecto al plan urbanístico señaló que se trata de un documento técnico “e é a Xunta de Galicia a que establece cales son as directrices e aproba o planeamento segundo o seu modelo de ordenación territorial.” En todo caso, la responsable municipal anima “á Asociación de Empresarios e á veciñanza en xeral a que presenten as alegacións que estime oportunas. Con este obxectivo ampliouse o período de exposición pública ata o prazo máximo que permite a lei, ao tempo que se estableceu unha oficina técnica para consultas e asesoramento con atención diaria ao público”. Además, a mayores se realizan reuniones informativas en todas las parroquias.

