“Redondela requiere un PXOM ambicioso en la dotación de espacios empresariales”

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela se encuentra desde el 21 de marzo en período de exposición pública tras su aprobación inicial por el pleno. El colectivo empresarial siempre ha defendido la necesidad de un documento urbanístico actualizado que reemplazara las obsoletas normas subsidiarias, en vigor desde 1988.

–¿Están satisfechos con el PXOM que el Concello somete exposición pública?

–El documento pasa con nota el carácter técnico y el cumplimiento de las normativas autonómicas y estatales, con unas directrices y ejes temáticos muy bien definidos, pero adolece de la falta de estrategias que aborden la resolución conflictos tan importantes como la deficiente movilidad, la difícil accesibilidad, la ocupación del espacio público pero sobre todo la armonización de las áreas de actividad económica. No se observa una clara visión a largo plazo y alineada con el desarrollo empresarial, industrial, turístico y comercial para guiar el desarrollo urbano que todo PXOM debe tener. El documento no deja ver una estrategia clara ni herramientas para adaptarse a las posibles necesidades cambiantes del territorio.

–El consenso ciudadano es fundamental para el éxito del Plan Xeral, ¿qué le parece la gestión realizada?

–Consideramos que la participación es un aspecto crucial para el éxito del Plan Xeral. Si los ciudadanos no se sienten involucrados o no se escuchan sus opiniones, el plan puede no reflejar las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Y en este caso, el proceso de elaboración del PXOM no involucró suficientemente a todos los sectores de la ciudadanía, especialmente en las fases preparatorias e iniciales de la tramitación, antes de su elaboración. La propia Asociación de Empresarios de Redondela nunca fue invitada a participar en ninguna reunión a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.

"No se observa una clara visión a largo plazo y alineada con el desarrollo empresarial, industrial, turístico y comercial para guiar el desarrollo urbano que todo PXOM debe tener"

–Después de tantos años esperando por el PXOM, ¿cree que cumple las expectativas?

–El documento del PXOM no apunta grandes ambiciones en términos de zonificación y uso del suelo, pero además no se acompaña, en la memoria económica, de inversiones en infraestructuras como carreteras, transporte público o servicios básicos, por lo que puede preverse que su impacto sea limitado. Redondela requiere un plan ambicioso que afronte el crecimiento real y potencial de la población, la mejora de la movilidad, la dotación de espacios empresariales para garantizar los proyectos de las empresas asentadas en el territorio, y que atienda a los retos de futuro del municipio, haciéndola también más atractiva para la inversión.

–¿En qué aspectos ve esa falta de ambición?

–La falta de ambición está especialmente presente en cuanto a infraestructuras y en cuanto a actividad económica y particularmente en cuanto a la ordenación de las denominadas microáreas de centralidad económica, debiendo entender como tales no solo los suelos industriales sino las áreas de actividad terciaria, es decir, servicios, turismo y comercio. El propio documento relata que en el momento de su redacción se estaba realizando la segunda modificación del Plan Sectorial de Áreas Empresariales de Galicia, que en la zona de Redondela limítrofe con Louredo abarcaría una superficie de 90.641 m2 y que sobre la planimetría deja ver importantes contradicciones.

–¿Qué más echan en falta?

–Si hablamos de microáreas de centralidad económica debemos incluir necesariamente el concepto de urbanismo comercial, ya que las áreas de actividad comercial del centro comercial abierto conforman este conjunto diversificado de actividad económica. Consideremos por lo tanto los impactos y riesgos asociados a la configuración de la centralidad necesaria para garantizar la viabilidad de comercio tradicional, hablemos por lo tanto del plan de equipamientos comerciales.

Suscríbete para seguir leyendo