A poeta Yolanda Castaño estrea mural no instituto de Chapela

O IES de Chapela inaugurou onte un mural que se inspira na obra de Yolanda Castaño, galardoada en 2023 co Premio Nacional de Poesía. A escritora coruñesa estivo presente no acto e compartiu con estudiantes e docentes un recitado colectivo. O mural no instituto engádese a outros adicados a Castelao, Celso Emilio ou Xela Arias, e foi feito polo alumnado baixo a coordinación da profesora de Belas Artes, María Pereira. Nel reprodúcese un verso do poemario “Materia” que Castaño dirixe á súa avoa costureira: “Nunca teremos xeito para ser mandadas, avoa, teimaremos en vivir dun soño de organdí”.