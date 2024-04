El PP de Pazos exige la mejora del camino “intransitable” de Xunqueiras

El grupo municipal del PP de Pazos de Borbén exige al gobierno local que mejore el camino “intransitable” de Xunqueiras después de que se este procediendo a la restauración del lavadero de esta lugar de la parroquia de San Salvador gracias a una subvención gestionada por el anterior gobierno local con la Diputación.

“É moi significativo que o alcalde Luciano Otero presuma dunha obra realizada grazas ao traballo do PP, pero non faga nada agora que el é o responsable para arranxar o camiño que leva a ela, o que demostra que facíamos moi ben as cousas e que o seu executivo só está para aproveitar o noso labor e non impulsar ningunha obra nova e, neste caso, máis que necesaria”, explica la portavoz popular, Eloísa Nogueira. La edil denuncia que el camino “está feito unha auténtica lameira” , por lo que pide al gobierno trabaje para corregir esta situación.