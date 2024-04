El PSOE de Pazos de Borbén plantea remunicipalizar el Servizo de Axuda no Fogar

El grupo municipal del PSOE de Pazos de Borbén exige al gobierno local la regularización del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Los socialistas plantean que se evalúe la remunicipalización del servicio o que se licite de inmediato para evitar el rechazo del pago de las facturas por parte de la interventora municipal.

El portavoz del PSOE, Anselmo Taboas, tras estudiar los informes de fiscalización de la interventora, mostró su preocupación por la situación del servicio. “É inaceptable que as facturas emitidas pola empresa adxudicataria, Idades SL, sexan rexeitadas polo interventor municipal debido á finalización do contrato en decembro de 2023 e á prórroga tácita, que según advirte a funcionaria, no ten validez legal”, apunta.

Taboas asegura que el alcalde Luciano Otero conoce esta situación desde hace cinco meses “e non moveu un solo dedo nin tan siquiera para licitar o contrato”. El edil socialista también advierte que la negativa de la empresa adjudicataria a aceptar la prórroga del contrato “pon en perigo a calidade do servizo e crea inseguridade xurídica para as traballadoras”.