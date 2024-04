Voluntarios de una empresa redondelana reforestan con abedules un monte de O Viso

Un grupo de voluntarios de la sede de Redondela de la empresa multinacional del deporte New Balance participaron en una repoblación en los montes de O Viso, colaborando con los trabajos que realizan los comuneros de la parroquia redondelana. La actuación se realizó en el entorno de la senda alternativa al Camino de Santiago que atraviesa el monte vecinal, en el que se plantaron un centenar de abedules. El objetivo es lograr una mejora paisajística de la zona y favorecer un incremento de la biodiversidad a lo largo del tiempo.

Un momento de la actividad en el monte de O Viso. / FdV

La actividad permitió a los voluntarios conocer de primera mano los trabajos que los comuneros desarrollan en el monte vecinal, explicándoles las claves de la gestión forestal sostenible, y también sirvió como iniciativa didáctica con los niños, puesto que también se animaron a participar en la plantación, concienciando a los pequeños sobre la necesidad del cuidado de la naturaleza.

Desde la Comunidade de Montes de O Viso calificaron la experiencia de muy satisfactoria: “Estamos acostumados que os colexios se acheguen ao noso monte, pero non é tan habitual que as empresas asentadas en Redondela den este paso”. En este sentido, desde la directiva vecinal se mostraron abiertos a nuevas colaboraciones con el tejido empresarial de la comarca y, sobre todo, a que se puedan acercar y valorar los montes periurbanos de Redondela. Por último agradecieron la colaboración del grupo de voluntarios de New Balance.