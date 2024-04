Redondela considera “irrenunciable” la recuperación del cargadero de Rande

El Concello de Redondela se muestra firme contra el uso del antiguo cargadero de mineral de Rande para una explotación industrial o un depósito de contenedores. Así lo subrayó ayer la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, durante una reunión mantenida en la Casa Consistorial con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, la primera desde que tomó posesión como dirigente del Puerto olívico en julio del pasado año. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa los distintos temas pendientes entre ambas administraciones y que son considerados por la regidora local como “irrenunciables para Redondela”.

Durante la reunión de trabajo, en la que también estuvieron presentes el concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro, y la directora del Puerto, Beatriz Colunga, la alcaldesa se interesó por los planes de futuro de la Autoridad Portuaria para el cargadero de mineral de Coto Wagner “que é un ben cultural e industrial de Redondela que conta co recoñecemento de Patrimonio tanto da Xunta como do Estado”, señaló. Y le recalcó al presidente portuario que “este Concello vaise opoñer frontalmente a calquera uso deste espazo litoral que non pase pola súa recuperación”, apuntó.

El antiguo cargadero de mineral de Rande y la explanada, al fondo. / A. Otero

La intención de la Autoridad Portuaria de derribar los restos del cargadero al considerar que estaban en estado de ruina llevó al Concello redondelano a encargar en 2020 un estudio técnico que avaló la restauración y puesta en valor de este patrimonio industrial.

El Plan de Delimitación de Espazos e Usos do Porto (DEUP) fue otro de los temas abordados en el encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria. La regidora local requirió información “sobre o punto en que se atopa a tramitación e se hai algún avance na mesma”, después de las alegaciones presentadas desde el Concello, en diciembre de 2020, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por ahora, según la información transmitida desde el Puerto, el plan sigue paralizado.

El futuro de la explanada de Duchess fue otro de los asuntos que Rivas recordó al nuevo presidente, ya que el gobierno local de Redondela “amosou sempre a súa oposición ao proxecto de reordenación do acceso á zona portuaria de Rande dende a N-552 polo impacto negativo que tería para o territorio e a veciñanza”. La alcaldesa insistió en que tanto el DEUP como la reodenación de accesos, “son de extraordinaria importancia para coñecer cal é a intención do Porto sobre a zona do cargadoiro mineral e se manteñen o proxecto de depósito de contedores, algo ao que este Goberno oponse frontalmente”.

Encuentro cordial

Rivas, que calificó la reunión de “cordial e frutífera”, expresó su confianza en que “avancemos nos temas postos sobre a mesa de traballo e que poidamos chegar a un punto de entendemento que dea unha solución definitiva a todos estes temas”.

Por su parte, Botana también destacó que fue un encuentro muy cordial, aunque reconoció que cada uno defiende sus intereses. En la mesa se habló del cargadero y cómo acercar posturas, "pero todavía estamos en una fase muy preliminar", señalaba.

Respecto a la explanada de Duchess, el presidente del Puerto mostró su interés por seguir gestionando esa zona y usarla en los momentos de necesidad como ya se hizo con Stellantis, "pero siempre con el máximo respeto medioambiental", puntualizó.

