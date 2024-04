El Campeonato Gallego Junior reúne a 130 surfistas en Patos

Un total de 130 promesas del surf de los 14 clubes más respresentativos de toda Galicia participaron ayer en las pruebas del Campeonato Galego Junior organizado por Prado Surf en la playa de Patos. Fue unta tarde “idílica” para el deporte de la tabla, con olas de un metro y condiciones de viento y temperaturas inmejorables y una alta participación, destacó el responsable del club nigranés, José Diéguez.

Claudia Pereira, del Prado Surf, ganó en la categoría femenina sub 21. / Óscar Diéguez

El equipo anfitrión celebró la jornada con la victoria de una de sus surfistas, Claudia Pereira, en la categoría femenina sub 21. En el mismo nivel masculino fue Pelayo Suárez el ganador. Daniela Alonso y Jorge Guerreiro vencieron en sub 18 y Teo García en la categoría sub 16, cuya prueba femenina se disputa hoy, junto con el Campeonato Galego Kids para las categorías sub 14, sub 12 y sub 10.