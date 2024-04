Un “mini tornado” arranca una docena de árboles y aisla una vivienda en Arbo

Lo que, a ojos de un vecino del lugar, parecía un pequeño tornado, arrasó una superficie aproximada de una hectárea en la zona de Rasela, en la parroquia de Cequeliños, en Arbo. “Llevo muchos años aquí y nunca vi nada igual”, cuenta Xaquín Rubido, a quien este “mini tornado” lo sorprendió en el interior de su vivienda, desde donde pudo ver una columna de hojas girando en espiral, que se llevó por delante una docena de árboles de gran porte.

Los hechos que relata sucedieron el miércoles pasado, al inicio de la borrasca Nelson, sobre las 17.15 horas. “Apenas duró dos minutos, pero era de gran virulencia”, explica este vecino de Cequeliños, afectado por este fenómeno meteorológico, pues uno de los árboles cayó sobre una construcción complementaria a su vivienda, dañando el tejado. Peor suerte corrió su vecina, pues otro árbol bloqueó el acceso a la casa y la mujer se quedó aislada hasta el día siguiente, en el que tuvo que ir una empresa para retirar el árbol, además del alcalde de Arbo, Horacio Gil, que también se interesó por las consecuencias de este fenómeno meteorológico.

Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, y eso que, según relata el testigo, la espiral ventosa tronzó una docena de árboles a dos tercios de altura y los cachos aparecieron a varios metros de distancia, “como si fueran lanzados; fue espectacular”. “Pensé en coger el móvil para grabarlo, pero no me dio tiempo”, destaca el hombre, haciendo hincapié en la virulencia de la columna de aire.

Afectó a dos construcciones

Desde Meteogalicia confirman que, efectivamente, el miércoles pasado, a primera hora de la tarde, “entró una línea de alta inestabilidad en toda Galicia que dejó rachas de viento importantes y momentos de lluvia fuerte”. “Por ello, no podemos descartar que dentro de ese ambiente tan inestable se pudiera haber formado algún fenómeno más local de otro tipo”, explican desde Meteogalicia a FARO, indicando que “no necesariamente tuvo que ser un tornado, pero sí un fenómeno local que amplificó esa línea de inestabilidad”. Esta afectó sobre todo a la provincia de Pontevedra, indican desde Meteogalicia.

Además de los árboles partidos, el temporal afectó a dos construcciones en la zona de Rasela, donde se ubica un núcleo de seis viviendas. Una de ellas, la casa principal de la mujer que quedó aislada por la caída de un árbol, sobre la cual han tenido que colocar una lona de gran tamaño para evitar filtraciones de la lluvia, a la espera de la visita de los peritos para poder tasar los daños, de los cuales, previsiblemente, se hará cargo el seguro de la vivienda.