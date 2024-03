Paco Ferreira: “La sentencia de los salarios abre un precedente en el país”

El alcalde de Gondomar, el socialista Paco Ferreira, se mostró ayer “muy satisfecho” por la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Vigo que le da la razón sobre la asignación de salarios por Decreto, amparándose en un acuerdo plenario de 2019. Un recurso de Paula Bouzós, portavoz del PP, pretendía dejar sin efecto esas resoluciones.

El regidor gondomareño asegura además que la sentencia “abre un precedente en el país”, donde numerosos alcaldes y alcaldesas fueron obligados a bajarse el salario por la oposición y alguno a volver a su actividad anterior. “Aquí lo que pretendía la oposición de Gondomar era dejar al gobierno local en una situación precaria laboralmente y de esta forma que la acción de gobierno se viera mermada”. Así, indica que “la Justicia, una vez más y ya son muchas, nos da la razón y deja claro que el decreto del alcalde de la asignación de salarios y dedicaciones se ajusta plenamente a Derecho; no hay nada que decir al respecto, actuamos como teníamos que actuar, lo hicimos bien y es un motivo para estar contentos”, afirma.

Al mismo tiempo cree que la resolución judicial servirá para abrir nuevas vías en otros concellos “para que el salario del alcalde y las dedicaciones no sean fruto de mercadería o revancha política de la oposición, para mermar o bloquear la acción de gobierno”. Con todo, opina que esto se produce por una regulación legal deficiente al respecto: “Los salarios y dedicaciones deberían conocerse cuando uno accede a la política y ya no se darían estos casos”. “La sentencia abre puertas y marca un camino clarificante para que todos y todas sepamos lo que tenemos que hacer en el futuro”, opina.

Seguro de la situación

La sentencia es la primera en este sentido en España, “pero yo siempre tuve claro que si no había ningún cambio ni se movía una sola coma del anterior acuerdo, este seguía vigente. La normativa no decía que fuese necesario llevarlo a pleno si se mantenían las mismas circunstancias y tiramos por ahí, con los informes favorables de los técnicos municipales que garantizaban de entrada una viabilidad jurídica que ya no debería generar ningún tipo de suspicacia o duda, pero la generó en el PP, con la portavoz Paula Bouzós, que está más preocupada que Gondomar retroceda y vuelva al pasado, y en este caso con los aliados progresistas de Manifesto Miñor y del BNG, que querían dejar al gobierno sin salario para que no pudiésemos dedicar horas a trabajar por Gondomar”, subraya.

Ferreira valora que el sentido común se impuso una vez más “y quiero decir que los que estamos en esto y nos dedicamos 24 horas, incluidos domingos y festivos, merecemos cobrar como cualquier trabajador, pero no descarto que busquen más argucias para frenarnos”. En este sentido añade que el PP no quiere ayudar al progreso de este Concello: “Su única intención y su programa electoral era dañar al gobierno y dañar al municipio”.

“Algunos alcaldes y alcaldesas cedieron” Paco Ferreira asegura que la sentencia permite clarificar el futuro y recuerda que muchos alcaldes y alcaldesa cedieron a las pretensiones de la oposición “en malos acuerdos que dejan a los mandatarios municipales cobrando salarios más bajos que los secretarios municipales o interventores, cuando su responsabilidad es mayor y su trabajo no tiene horario”. “Recuerdo al alcalde de Tui que tuvo que volver a su trabajo porque la oposición rechazó el acuerdo aunque después llegó a un arreglo, pero esos arreglos siempre son malas cosas porque son arreglos a la baja, son arreglos supeditados con algún tipo de trueque y al final repercute en la ciudadanía”, dice. Cree que este tema tendría que estar resuelto y quien ostente la alcaldía debe tener un salario acorde a su puesto y responsabilidad. Además añade que cuando un alcalde no tiene salario y no le preocupa “me da miedo porque saca el dinero de otro lado”.

