El PP de Redondela pide que se celebre el desfile de comparsas de Entroido

El grupo municipal del PP de Redondela expresó su desacuerdo con la cancelación del tradicional desfile de comparsas del Entroido y solicita a la Alcaldía que reconsidere esta “decisión inxusta, que carrexa un grave prexuízo para os compoñentes das comparsas e para a hostalería”.

Los populares justifican su postura ya que las comparsas implican “moito tempo, esforzo e diñeiro na elaboración de traxes e carrozas, con moitas as semanas dedicadas a preparar e ensaiar coreografías”. Con la anulación del desfile “non só impídeselles mostrar o resultado do seu traballo, senón que se lles priva da posibilidade de recuperar parte do diñeiro investido en manter esta tradición”.

Además señalan que el desfile de comparsas supone un foco de atracción para multitud de visitantes que favorece a la hostelería local.