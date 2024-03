A Fedora, de nave industrial a conserveira cultural

Foi empregada durante anos como punto de almacenaxe de varios tanques de aceite posto que, no seu interior, tamén se levaba a cabo o procesado da graxa do peixe para utilizala como combustible. Aquela actividade vencellada á industria conserveira da vila provocaba que gran parte da veciñanza de Redondela tivese que convivir con aqueles cheiros desagradables que impreganaban o ambiente nas proximidades da Portela e no propio barrio. É por isto que, nunha vila na que os alcumes son a seña de identidade dun pobo, aquela nave industrial e mesmo parte da zona pasou a ser denominada entre veciños e veciñas de Redondela como “A Fedora”.

Co obxectivo de non mudar a memoria histórica e o imaxinario colectivo, é precisamente con este nome co que vén de xurdir unha nova asociación cultural na vila que recuperará na Portela aquela nave asociada a malos olores e que leva décadas abandonada. Trátase de “A Fedora, conserveira cultural”, unha entidade impulsada por catro veciños vencellados ás artes escénicas e ao eido musical que teñen como principal finalidade darlle unha nova vida á infraestrutura a través da súa restauración e dun uso comunitario, creando un espazo que permita ofrecer á veciñanza a oportunidade de ter acceso a propostas culturais alternativas, tanto do municipio de Redondela como da súa contorna.

Roberto Casal é un dos promotores desta innovadora proposta e explica que “a iniciativa xorde pola necesidade que detectamos de dispoñer dun espazo para desenvolver os nosos proxectos. As nosas necesidades son as mesmas das persoas que desenvolven o seu traballo no ámbito cultural, que a miúdo son as de atopar un espazo no que poder ensaiar, levar a cabo residencias técnicas, gardar materiais, impulsar os propios proxectos... e sempre tes que estar dependendo de administracións ou pedir favores e intercambios de espazos”.

Neste senso, a nova “Fedora” contará cun espazo reservado para as propias necesidades técnicas desta recén nada asociación cultural, integrada polo mesmo Roberto Casal, Nicolás Edreira, Isaac Millán e Noel Fandiño, e á súa vez abriranse as portas á xente da vila de Redondela e da contorna vencellada ao eido cultural. Así, a nave remodelada dará cabida a aquelas persoas ou compañías que presenten os seus proxectos e que previamente serán valorados pola entidade, indicando Roberto Casal que, “desta forma, as persoas socias poderán empregar o espazo para ensaiar, impartir formacións, charlas, levar a cabo funcións teatrais, concertos, presentacións culturais ou todos aqueles proxectos que a xente socia teña entre mans. A nosa idea é poder ofrecer á veciñanza de Redondela e da súa contorna a oportunidade de ver propostas alternativas, sempre cun compoñente cultural ou social, e que se saen da programación cultural que adoita ofrecer o Concello”.

Se ben teñen como tarefa pendente investigar sobre a historia desta emblemática nave industrial do barrio da Portela, Casal comenta que se algo tiñan claro dende o principio é que manterían o nome polo cal é coñecida entre o pobo redondelán: “Quixemos conservar o nome orixinal porque é moi xenuino e pensamos que cambialo sería unha equivocación. Cremos que conservar o nome que se lle deu historicamente fala ao noso favor e, posto que antigamente estaba vencellado á industria conserveira, ademais de denominalo A Fedora, tamén lle engadimos o de conserveira cultural, para manter esa esencia. Persoalmente, gústame moito levar a cabo traballos de investigación e recuperar a memoria, neste caso concreto, na nave había unha actividade relacionada co mar e gustaríame coñecer algo máis da súa historia”, sinala.

“A Fedora, conserveira cultural” iniciará a súa andaina neste mes de marzo e, co obxectivo de presentar a iniciativa entre as veciñas e veciños de Redondela, ao longo de mañá terá lugar unha xornada de portas abertas que contará cunha serie de actividades lúdicas para amenizar o evento. O novo espazo artístico da vila abrirá ás 12.00 horas para levar a cabo unha sesión vermú con Alfonso Blanco “Gharabillo” e a cantautora Sofía Espiñeira. A partir das 14.30 horas terá lugar un xantar e o evento terá continuidade pola tarde, a partir das 17.00 horas, cunha función de cabaré de circo e coa actuación de Jay & The Smoking Machines. Os membros da asociación tamén ofrecerán información aos asistentes sobre como formar parte deste proxecto que dará unha segunda vida a un lugar tan emblemático de Redondela.