El PP acusa de “machismo” al portavoz del BNG por sus críticas a Alonso en el pleno

El PP de Redondela criticó la actitud de la alcaldesa, Digna Rivas. con la concejala popular Ana Alonso durante el último pleno extraordinario, en el que se dio el visto bueno a la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La formación conservadora expresa su malestar con la regidora socialista después de que le negara el turno de palabra a la edil del PP para poder defenderse de las calumnias proferidas contra su persona por el portavoz del BNG en una intervención anterior.

En concreto se refiere a las acusaciones realizadas por el nacionalista Xoán Carlos González que acusó públicamente a Ana Alonso de una “actitude antidemocrática” durante la jornada electoral al “ter obstaculizado o voto dalgúns electores e requirido continuamente datos a mesa”, afirmó el edil del BNG.

Desde el PP critican la “actitude machista” de González por “atacar sen proba algunha” a la edil popular, y censuran “a complicidade de Digna Rivas por negarlle a quenda de palabra a Alonso para poder defenderse destas calumnias”. En este sentido subrayan que la alcaldesa al impedir que se defendiese incumplió el artículo 29 del Reglamento Orgánico Municipal.

Desprecios continuos

“Non é a primeira vez que o voceiro do BNG despreza e agride verbalmente a unha concelleira, xa no pleno de xaneiro do ano 2021 presentouse unha moción por parte de AER polas expresións machistas contra unha concelleira desa agrupación.Son continuados os desprezos e alusións pexorativas pleno tras pleno. Para Digna e Xoán Carlos, a defensa da dignidade da muller depende do carné político que teñas, mostrando o tipo de feminismo de pancarta que practican”, lamentan los populares.

El grupo municipal del PP agradece a AER que arropara y apoyase a Ana Alonso, lamentando la actuación de Xoán Carlos González, “que mostrou unha vez máis a súa falla de altura política” con ataques personales en un pleno en el que el asunto del día era exclusivamente la aprobación inicial del PXOM.

En la misma línea, Ana Alonso también agradece personalmente el apoyo recibido en estos días, así como también por parte de todas las personas que se encontraban presentes en el público en el pleno que escucharon las acusaciones del representante del BNG, y afirmó que “seguirei a defender os dereitos de todas as mulleres, pensen o que pensen, e voten o que voten, pero con feitos e políticas reais, esixindo respecto e educación ante todo”.