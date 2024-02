Chapela ganará una zona verde y un edificio dotacional junto a la autopista

La parroquia de Chapela, en Redondela, disfrutará de una zona verde y un nuevo edificio dotacional junto a la autopista AP-9, en el terreno que ocupaba el antiguo colegio Igrexa. Al menos esta es la propuesta que propone el gobierno local para dar uso a este solar de 2.300 metros cuadrados que se ubica en una zona urbana junto a la Avenida de Redondela, a escasos metros del centro de salud.

El gobierno bipartito (PSOE-AER) convocó en la tarde del pasado viernes a los representantes de los colectivos y asociaciones de la parroquia de Chapela para presentarles el anteproyecto en el que está trabajando para esta parcela, que permanece vacía desde que el centro escolar que la ocupaba fue derribado para su traslado en 2019 a la “finca da Ginaria” de Cidadelle, a unos 300 metros de distancia, como parte de los acuerdos alcanzados con la concesionaria de la AP-9 en compensación por la ampliación de carriles en el vial.

Reunión mantenida por el gobierno local con los colectivos de Chapela. / FdV

El arquitecto Ángel Santorio fue el encargado de explicar la propuesta que se estudia para este espacio, donde el gobierno local quiere destinar la mayor parte del terreno a zonas verdes y de esparcimiento, aproximadamente 1.600 metros cuadrados, y los 700 metros restantes se utilizarían para una edificación que permitiría dar respuesta a la demanda de los colectivos de dotar a la parroquia de servicios para complementar tanto el multiusos como los bajos del pabellón, que son insuficientes.

Aportaciones vecinales

Los distintos colectivos hicieron sus aportaciones, aunque la mayoría manifestó su acuerdo en dar prioridad a los espacios verdes, en sintonía con el proyecto municipal. El objetivo del gobierno local es que “tanto esta zona verde de esparexemento como o edificio estean dedicados tanto aos maiores como á mocidade, con dotacións para crear un área de convivencia e lecer para a veciñanza”, explicó la alcaldesa Digna Rivas.

Una de las propuestas, realizada por la asociación Anaquiños, es la de desplazar a este futuro edificio algunos de los servicios que se prestan actualmente en el multiusos para descentralizar las actividades.

Rivas garantizó que se tendrán en cuenta las propuestas de los colectivos de la parroquia, “por iso celebramos estas reunións de traballo con eles antes de tomar unha decisión definitiva”. Y señaló que el compromiso del gobierno local es “escoitar sempre as demandas da veciñanza nestes proxectos de calado, como xa fixemos no skatepark de Chapela e no Campito, para que tamén a cidadanía faga as súas propostas”, subrayó la regidora.