“¿Fuiste tú el que me tiró la copa? Si eres tan valiente ven conmigo y lo solucionamos”

El 8 de junio de 2019 dos locales de ocio nocturno de Salceda de Caselas celebraban su “Fiesta Blanca”, pero una trágica agresión acabó tiñendo la noche de negro por la muerte de Soufian Mraha, a quien un varón acuchilló en la Plaza del Concello. “¿Fuiste tú quien me tiró la copa? Si eres tan valiente o tienes huevos ven conmigo y lo solucionamos”, le dijo su agresor momentos antes de quitarle la vida, tal y como recoge el atestado de la investigación al que ha tenido acceso FARO, en base a las declaraciones de los testigos que presenciaron la trifulca. Las pesquisas de la Guardia Civil han concluido que el presunto homicida es Florian R., un albanés que en aquella época vivía en Vigo y que, cuatro años y medio después de los hechos, ha podido ser por fin detenido en el Reino Unido.

Todo comenzó dentro del pub La Parchita, con una discusión entre Soufian y su atacante, un hombre, con marcado acento extranjero, al que ni la víctima ni sus amigos conocían. Ambos se empujaron y un amigo de la víctima los separó.

Parecía una discusión de discoteca sin mayor importancia, pero el desconocido que atacó a Soufian no lo dejó pasar y, cerca de las 5 de la madrugada, ya en el exterior del local, volvió a empujarlo, echándole en cara haberle tirado la consumición. “¿Qué estás haciendo? Sí, tranquilo, fui yo, pero no pasa nada”, le contestó Soufian, al tiempo que le pide disculpas, intentando evitar el enfrentamiento. Pero, el supuesto agresor no aceptó las disculpas: “Tú no tienes huevos a encararte conmigo”, “vamos tú y yo para atrás” o “si eres tan valiente o tienes huevos ven conmigo y lo solucionamos”, son algunas de las frases que los testigos recuerdan haber escuchado salir de la boca del presunto homicida.

“Este individuo intenta coger a Soufian por la camiseta, ambos empiezan a forcejear y a caminar en dirección al Ayuntamiento de Salceda de Caselas. El agresor empuja a Soufian contra la pared y le golpea varias veces en el pecho y en el estómago”, reza el atestado de la Guardia Civil. El desenlace es ya conocido por todos. El hombre asestó varias cuchilladas en la zona del estómago a Soufian y salió corriendo con el cuchillo en la mano.

Esa mañana una mezcla de incredulidad y dolor inundaron Salceda y Tui, donde había crecido y residía el joven, de 24 años. Ese mismo día la Guardia Civil detuvo, por error, a otro joven, residente en Salceda, que lo único que compartía con el presunto homicida era su acento extranjero. El joven llegó a estar diez días en prisión provisional, pero finalmente se declaró su inocencia.

A partir de ahí, la descripción facilitada por los testigos, una fotografía publicada en redes sociales donde se observa por detrás al hombre del altercado con Soufian y el visionado de las cámaras de establecimientos de Salceda permitieron a la Guardia Civil ponerle nombre y apellidos al supuesto agresor: Florian R.

La Guardia Civil hizo una exhaustiva búsqueda en las bases de datos policiales tomando como punto de partida las descripciones físicas que ofrecieron una decena de testigos, y, de todos los resultados obtenidos, en quien primero se fijaron fue en Florian R., nacido en Albania en 1993, con domicilio en Vigo y con antecedentes por tráfico de drogas.

Vínculo con dicha localidad

Estos antecedentes policiales les dieron a los investigadores otros hilos de los que tirar, como el acceso a su ficha policial, cuyas fotos compararon con la foto extraída de las redes sociales en las que se ve, en segundo plano, al hombre que los testigos del altercado señalaron como el agresor de Soufian; así como su presunta vinculación con la localidad de Salceda. Y averiguaron que otro ciudadano albanés, también con antecedentes por tráfico de drogas y que compartía actividades delictivas con Florian (ambos fueron detenidos dentro de la Operación Espeto), tenía fijada su residencia en Salceda, en la calle Victoriano Pérez Vidal. La misma calle en la que las imágenes de las cámaras de seguridad de una farmacia captaron el último rastro que la Guardia Civil obtuvo del presunto homicida de Soufian la noche de los hechos, a las 5.05 horas.

Varios testigos señalaron la foto de la ficha policial de Florian como el hombre que atacó a Soufian. Y la ubicación de su teléfono móvil en el repetidor que afecta a la Plaza del Concello de Salceda la madrugada de los hechos acabó por convertir a este albanés en el principal sospechoso del homicidio.

Cuatro años y medio después del crimen, tras estar en busca y captura por estos hechos desde abril de 2022, y luego de ser detenido en Reino Unido el 6 de enero y extraditado a España esta semana, por fin hoy está previsto su traslado al Juzgado de Instrucción 1 de Porriño para sentarse ante la jueza.