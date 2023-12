🔴 #AXEGAInforma do falecemento dun home tras accidentarse co seu caiac no río Oitavén, en Fornelos de Montes.



Os #BombeirosPorriño rescataron o corpo do implicado, por cuxa vida nada puideron facer os servizos sanitarios.



