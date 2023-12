La Praza do Concello de Redondela acogió ayer un acto con motivo del Día Internacional da Diversidade Funcional en el que participaron escolares de varios colegios, organizado por la Asociación Andaina con la colaboración del Concello. El presidente del colectivo, Antonio García, destacó que es necesaria “unha educación máis inclusiva, con persoal que teña unha formación axeitada”, y demandó una apuesta por el empleo para las personas con diversidad funcional, con ofertas adaptadas “para unha sociedade unida, sen discriminación”.

En el acto participaron usuarios de Andaina, que quieren “derrubar barreiras” y también escolares de los centros IES Illa de San Simón y el CEP Santa Mariña, que reclamaron una sociedad “máis xusta e solidaria” y se comprometieron a trabajar para “desterrar a discriminación”.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, fue la encargada de cerrar el acto con una intervención en la que agradeció el trabajo que hace Andaina “todos os días do ano” y reafirmó el compromiso del Concello “para facer de Redondela un lugar inclusivo, nunha sociedade xusta, que respecte as diferencias e as capacidades de todos e todas”.