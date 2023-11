El Concello de Covelo ha asfaltado el camino As Searas, entre Cotarel y As Medelas, en la parroquia de Paraños, para mejorar el acceso a las propiedades. “Una obra muy demandada por los vecinos de As Medelas para poder acceder al centro de la parroquia en Cotarel y que da servicio a las parcelas de uso agrícola y ganadero de As Searas”, explica el alcalde, Pablo Castillo.

Además de su pavimentación, también se realizaron trabajos de limpieza y desbroce en un tramo de alrededor de 2.500 metros cuadrados, con un coste superior a los 50.000 euros. Estas obras se suman a los realizados en las pistas de Veigas y Camiño das Rochas, en Barcia de Mera, en el marco del Plan de Mejoras de Caminos Municipales de Agader. Ambas actuaciones sumaron casi 94.000 euros. Los dos caminos presentaban muchos baches y una zona de rodadura en hormigón o tierra, inexistencia de cunetas en muchos tramos y pasos estrechos que dificultaban el tránsito. Por estos motivos se ejecutaron trabajos de excavación, desmontaje de cierres y muros para el ensanche de la vía, limpieza y apertura de cunetas para la mejora del drenaje, limpieza de arquetas obstruidas, instalación de tuberías y arquetas nuevas, así como salvacunetas para canalizar aguas, colocación de muros, pavimentación y mejora de la seguridad viaria con el pintado de marcas viales y colocación de señalización.