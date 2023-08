Salvaterra cata los deliciosos del año

Tres albariños, tres Condado do Tea y un tinto serán los siete vinos que se proclamarán hoy “deliciosos del año” en Salvaterra de Miño, en donde se celebra este fin de semana la LXIV Festa do Viño do Condado do Tea. Será el resultado de una cata celebrada ayer en la que un grupo de doce personas expertas degustaron un total de 53 caldos procedentes de 25 bodegas de la DO Rías Baixas. 32 eran albariño, 12 Condado do Tea y 9 tintos. Estos, y más, son también los que se pudieron degustar en el Túnel del Vino hasta ayer, y a lo largo de toda la jornada de hoy, en los diferentes puestos instalados en el recinto amurallado de la localidad fronteriza.

A la espera del veredicto, de la cata ha transcendido que los vinos presentados, ocho más que el pasado año, “son todos de muy alta calidad, destacando sobre todo los Rías Baixas Albariño y Condado”, según indican fuentes del Consejo Regulador. Previo a conocer los vinos premiados, la jornada de este domingo, la última de tres, comenzará a las 10.30 horas con el desfile de bandas de gaitas y grupos folclóricos. A las 11.00 horas será la recepción de las cofradías y autoridades en la plaza del Concello. Una vez dentro de la casa consistorial, en el salón de plenos, tendrá lugar el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos, que este año son cinco: el pregonero de la fiesta, el presentador y actor Roberto Vilar; Isidoro Serantes, presidente del Consejo Regulador DO Rías Baixas; José Portas, de la distribuidora cárnica Discarlux; Patricia Gil, de la bodega Pazo Pondal, y José Antonio Presa, viticultor del Condado. A continuación, se declararán los vinos deliciosos del año y las autoridades desfilarán hasta el recinto amurallado donde, a las 13.00 horas, se procederá a la lectura del pregón. A lo largo de todo el día y también al atardecer y de noche, el recinto amurallado se convierte en un escenario ideal para degustar vino acompañado de productos de la tierra y el mar y de música en directo. Así, las actuaciones se suceden durante toda la jornada. Hoy, a partir de las 13.30 horas, sesión vermú y de sobremesa con las charangas Mil9 y Almabique y desde las 19.30 horas se subirán al escenario O Fiadeiro, La Sombra de Justine y La Patrulla, con los que se pondrá el broche final a esta sexagésima edición de la Festa do Viño do Condado do Tea, cuyas previsiones apuntan a más de 50.000 asistentes.