El humorista y presentador gallego Roberto Vilar será el encargado de dar el pregón de la Festa do Viño do Condado do Tea, que celebrará su sexagésima cuarta edición los días 25, 26 y 26 de agosto.

La fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia, tendrá lugar en el recinto amurallado de Salvaterra y contará con un amplio programa de actividades y música que el Concello dará a conocer en los próximos días.