Los bombos resuenan en A Guarda

Las populares bandas mariñeiras del Concello de A Guarda desfilaron ayer por las calles de la villa marinera como preludio al día grande de la Festa do Monte, que se celebra hoy. Una veintena de bandas participaron en el evento. Nombres como Banda Negra, Os perdidos, Mau Mau, Banda Roja, O ceu oscuro, A troulada, Os despistados, A desfeita, A Chicadoira, Os de Corea, Os do rancho, A Carallada, A foliada, A beira do Río, Ribadela, Os da Alba, O pé do Tegra, Fervenza Tinta, Os do outro lado do monte, Amparo do Monte, volvieron a hacerse presentes y se encargaron de hacer vibrar a la villa de A Guarda y continuar de esta manera con una tradición que lleva viva más de medio siglo.

El sonido de los bombos y tambores sorprendió a algunos de los turistas que estos días visitan la localidad, pero nada a las vecinas y vecinos que ya están acostumbrados a esta demostración de percusión especialmente festiva, que anuncia el día grande de las fiestas. Este desfile folclórico tradicional dio comienzo a las 11:30 horas en la Alameda y participaron unas 3.000 personas concluyendo en el Puerto de A Guarda, llenando este enclave guardés de música y color. En el puerto les esperaba numeroso público que recibieron a algunas de las formaciones con aplausos. No solo el color diferencia a unas bandas de otras, también el número de integrantes es un signo distintivo. Hay bandas grandes, pequeñas, familiares, de 40 o de hasta 400 integrantes, y actualmente, desde hace varios años, hay hombres y mujeres. Una de ellas, la Banda Negra, es la más veterana con una historia que se acerca a los sesenta años. Además de ser la veterana, esta agrupación es la precursora de esta tradición. Banda Negra sentó las bases hace 56 años y hoy ya existen más de veinte agrupaciones de este tipo que son el alma de las Festas do Monte. El espectáculo de percusión ofrecido por estas agrupaciones mariñeiras en el día de ayer en A Guarda ha sido solo la introducción de lo que se vivirá hoy, con todas las formaciones subiendo a la cumbre del monte Santa Trega. Allí, en el Trega, tendrá lugar la gran romería campestre en la que cada banda mariñeira tiene asignado el lugar donde comerán reunidos para, a las 16.00 horas, proceder a lo conocido como “la jura”, momento en el que brindan y prometen volver a reunirse el año que viene según manda la tradición. Este juramento se realiza bebiendo directamente desde un garrafón lleno de vino tinto, algo que también es característico de esta romería. Las fiestas llegan a su punto álgido con la subida al Trega Las populares Festas do monte llegan hoy a su punto álgido con la subida al monte. Las Bandas Mariñeiras ascenderán a primera hora de la mañana acompañadas de miles de romeros y romeras. La salida se produce desde distintos puntos del municipio para confluir en la cumbre. Dentro del programa de fiestas se incluye también una verbena que tendrá lugar en la alameda guardesa a partir de las 21.30 horas. La programación sigue mañana lunes por la tarde con la celebración del día del niño, con descuentos del 50% en todas las atracciones de la fiesta. La jornada incluye una gran tirada de fuegos artificiales desde el puerto guardés a las 00.00 horas y una fiesta DJ en la alameda.