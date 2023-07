La procesión de los ataúdes de Santa Marta, otra vez en el aire por la negativa del cura

La procesión de los ataúdes que ha hecho famosa a la Romería de Santa Marta de Ribarteme, en As Neves, vuelve a pender de un hilo. Si el año pasado el párroco prohibió la salida de los “cadaleitos”, lo que desató las críticas de los feligreses, que incluso llegaron a reclamar al Obispado su despido, este año todo parece indicar que se seguirá el mismo modus operandi. La festividad se celebra mañana, como cada 29 de julio, y, aunque este periódico ha contactado con el párroco, este ha rehusado hacer cualquier tipo de declaración.

Según ha podido saber FARO, hay dos personas que se han ofrecido a ir en el interior de los “cadaleitos”, aunque el cura ya les ha dejado claro que no saldrán detrás de la Santa, desde el interior del santuario, como venía siendo habitual. Es por ello que planean una procesión alternativa, al final de la comitiva e iniciando el recorrido desde fuera del templo. Con todo, los vecinos del lugar temen que el párroco cancele la procesión para evitar el desfile de ataúdes.

En este sentido, cabe destacar que, quienes se ofrecen a ir en el interior de las cajas mortuorias lo hacen para solicitar la intervención de Santa Marta en favor de sí mismo o de un familiar enfermo grave. Es la promesa del que busca consuelo y esperanza, pero también un foco mediático que atrae a periodistas y curiosos de todo el mundo por la singularidad de dicho ritual. De hecho, el periódico británico The Guardian la catalogó como la segunda romería más rara del mundo. Es por ello, y porque incluso en 2013 un reportero del National Geographic se infiltró como un ofrecido más dentro de un ataúd para la realización de un reportaje, por lo que se ha puesto en entredicho el significado religioso de dicha celebración.

Fiesta de Interés Turístico

El final de esta tradición, una de las más ancestrales de Galicia, entristece a la mayoría de los vecinos y vecinas de Santa Marta de Ribarteme. El propio alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, es vecino de la parroquia, coincide en que es una tradición que se ha de respetar y, si es necesario, “cambiar algunas cosas para que no se convierta en un circo”. Recuerda el regidor que la romería está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, y que para un Concello pequeño como As Neves es de gran beneficio por su componente turístico.

Con todo, aclara el alcalde que, con ataúdes o sin ellos, romería va a haber, con pulpeiro, atracciones y animación musical. La fiesta comienza hoy con Son das Tabernas y Arena musical Trío; mañana, sábado, la procesión será a mediodía, y por la noche la Verena correrá a cargo de la orquesta Capitol y La noche de O Grove. Por último, el domingo sonará la orquesta Miramar y Dj Kai García.