Dos años sin noticias de mamá

La vida de la familia redondelana Álvarez Barbosa dio un vuelco el 13 de julio de 2021. Aquel fatídico día es el último en el que Raquel y Ana vieron a su madre, Manuela Barbosa Sousa, la mujer de 66 años que permanece desaparecida desde hace dos años. Lo último que se supo de ella es que se desplazó hasta la localidad de Arcade. Desde entonces, no hay ninguna pista de su paradero ni nadie sabe nada de lo que le pudo pasar.

“La situación es muy difícil de llevar para toda la familia. Son dos años de incertidumbre y desesperación porque no es un duelo cerrado. Siempre le das vueltas a qué pudo haber pasado y por qué no aparece, unas preguntas a las que nunca encuentras una respuesta. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir aunque no sea fácil porque siempre tienes una esperanza, aunque sea mínima”, explica su hija Raquel Álvarez Barbosa.

La desaparición de la mujer hace dos años implicó a numerosos vecinos de Redondela y Soutomaior, que se volcaron en las primeras semanas en su búsqueda realizando batidas por los montes de los alrededores de Arcade y por el entorno del río Verdugo, coodinados por la Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil. Ante la falta de resultados se ampliaría el radio de búsqueda a municipios del entorno como Redondela, Pontevedra, Vigo o Marín, incluso por los albergues y comedores sociales por si pudieran saber de ella, aunque no se obtuvo ningún resultado.

También hubo un gran despliegue de cartelería por toda la provincia con la imagen de Manuela para facilitar su identificación que permaneció durante meses, pero la realidad es que no se consiguió ninguna pista que pudiera dar con su paradero.

La Policía Nacional realizó durante todo este tiempo diversas diligencias para tratar de resolver el caso, aunque en la actualidad la investigación está parada. “Hace dos meses vi en la televisión un caso de una persona desaparecida cuyo cuerpo había sido encontrado tras mucho tiempo en un pozo y, como por la desesperación le das vueltas a todo y te agarras a lo que sea, me puse en contacto de nuevo con la Policía para preguntarles si en el caso de mi madre se habían investigado los pozos de la zona. Me dijeron que no, así que tuve que solicitar en el Concello un listado de todos los existentes para trasladárselo. Sé que es complicado, porque muchos son privados y requieren de permisos, pero cualquier cosa para nosotros es muy importante para tratar de esclarecer el caso”, indica Raquel. La familia se agarra a esta posibilidad a pesar de que no existan indicios de que la desaparición pudiera ser voluntaria.

DOS AÑOS SIN RASTRO DE MANUELA BARBOSA SOUSA

Manuela tenía 66 años cuando desapareció el día 13 de julio de 2021 en #Redondela #Pontevedra#TodosYTodoPorEncontrarla pic.twitter.com/C9hJj4TDNB — QSD desaparecidos (@QSDglobal) July 13, 2023

Alerta en SOS Desaparecidos

Por otra parte, la Asociación SOS Desaparecidos mantiene abierta la alerta en toda España por si alguien la reconoce en algún lugar o puede aportar alguna pista fiable de su paradero que permita reabrir la investigación. Para ponerse en contacto por este caso cuentan con dos números de teléfono (642650775 y 649952957) y también se puede hacer a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.