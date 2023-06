“Pechar a billa mentres cepillamos os dentes, apagar as luces cando non as precisemos, non malgastar a auga das duchas das praias, utilizar bolsas de tea en vez das de plástico...” Son algunos de los consejos que los alumnos de 5º del colegio Cova Terreña ofrecen al municipio a través de unos carteles y folletos elaborados por ellos mismos con ilustraciones digitales. El material es el resultado de los proyectos educativos “Sabemos sobre nós e o entorno” y “Enerxía asequible e sostible” que han desarrollado en el tercer trimestre del curso y con él celebrarán el Día Mundial del Medio Ambiente el lunes.