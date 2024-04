Tui convierte su quiosco en “Casa dos libros orfos”

La biblioteca municipal de Tui ha dado una nueva vida al quiosco ubicado en la Plaza de la Inmaculada, en pleno centro de la ciudad. En las últimas semanas el Concello ha pintado y adecentado esta pequeña construcción para convertirla en “Casa dos libros orfos”, donde la biblioteca tudense ha depositado un amplio conjunto de libros repetidos o descatalogados que pone a disposición de los ciudadanos para que, en cualquier momento, disfruten de un rato de lectura, bien en la propia plaza o en casa, pues incluso pueden quedarse con un ejemplar con la condición de dejar otro en su lugar.

Dicha iniciativa forma parte de las actividades desarrolladas por el Concello para celebrar el Mes das Letras, cuya programación se extiende hasta el 8 de junio. La apertura de esta “Casa dos libros orfos” inaugura el programa y, sobre esta propuesta, la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, destaca que se pretende acercar los libros a los vecinos y vecinas, dando una nueva oportunidad a los títulos repetidos de convertirse en una alternativa de ocio, de conocimiento o de enriquecimiento personal. En esta “Casa dos libros orfos”, también tienen cabida los libros que ya no interesan en las estanterías domésticas, siempre y cuando no sean enciclopedias o ejemplares obsoletos. Asimismo, la concejala hace también un llamamiento al orden y a no estropear las obras depositadas en este quiosco.

Programa de actividades

La programación de actividades continuará mañana, viernes, con la presentación del libro “Querida Arcea”, de Felín Romero, a las 20 horas en la sala de exposiciones del edificio Francisco Sánchez.

En las próximas semanas habrá cuentacuentos, exposiciones, una conferencia sobre Luisa Villalta y hasta una ruta literaria por la ribera del Miño. Entre todas las actividades destaca la exposición “Brontë, Shakespeare y otros frikis; clásicos que has leído sin saber que eran fantásticos”, organizada por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que ocupará la sala anexa de exposiciones municipal, del 6 de mayo al 8 de junio; así como también la conferencia “Luisa Villalta, devir comunidade”, a cargo de Marga do Val, el martes 14 de mayo a las 19 horas en la Biblioteca Municipal.

Por último, aunque no será la última actividad del “Mes do Libro”, el evento estrella de la programación es la celebración de la Feira do Libro Galego, que este año llega a su vigésimo quinta edición y que tendrá lugar en propio Día das Letras Galegas, el viernes 17 de mayo. Las dos librerías tudenses, Iris y Nobel, montarán sus puestos en la calle y el escritor Alfonso Ferreira dará el pregón a mediodía. La jornada se completará con las actuaciones de Magín Blanco y Picadiscos, una exposición de bibliografía tudense en la Oficina de Turismo y un encuentro con autores locales.

