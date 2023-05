Redondela apuesta por clásicos del rock como Obús y Sínkope en las Festas da Coca

La música rock pondrá la banda sonora de las Festas da Coca de Redondela, que se celebrarán entre los próximos 7 y 11 de junio. Como cabeza de cartel estará la legendaria banda madrileña Obús, que descargará su heavy metal el viernes 9 de junio en el Campo da Feira en un macroconcierto que también contará con otros grupos también clásicos como los extremeños Sínkope, los vigueses Los Motores y los redondelanos RMS como teloneros.

El apartado musical también ofrecerá al Grupo América (7 de junio), los valencianos Bombai (10 de junio), los redondelanos Chaleco Reflectante (10 de junio), y además habrá espacio para las verbenas con la Orquestra Saudade (8 de junio), Gran Parada (10 de junio) y Orquestra Cinema (11 de junio).

"As alfombras florais, a Danza das Espadas e a danza das Burras e as Penlas continuarán como os tres piares"

El programa de las Festas da Coca fue presentado ayer por la alcaldesa, Digna Rivas, acompañada por la concejala de Cultura, Iria Vilaboa, y representantes de las alfombristas. La regidora resaltó que la edición de este año estará caracterizada como siempre por la tradición, pero ambientada con actuaciones musicales de grupos consolidados de rock y grandes verbenas. “As alfombras florais, a Danza das Espadas e a danza das Burras e as Penlas continuarán como os tres piares sobre os que descansan as festas. A programación cultural e festiva é tamén importante pero sen eses tres elementos non estariamos hoxe aquí nin estariamos a falar da Festa da Coca”, puntualizó.

Relevo de "penlas" y "burras"

El acto inaugural de las Festas da Coca será el 7 de junio,a las 20.00 horas, con la lectura del pregón en la Praza do Concello a cargo del equipo conocido como As Sarillas, veteranas del club de balonmano SAR. Como es ya habitual, a continuación se procederá al acto solemne del relevo de las “penlas” y las “burras”, en el que este año Miriam Villar Martínez remplazará a Sonia Carrera Piedras. También se realizará el homenaje a las alfombristas veteranas –Carmen Alonso Martínez, Salud Alonso Martínez, Lila Rodríguez Otero, Delia Vilas Barcia, Guadalupe García Díaz, Antonia Fernández Álvarez, Alejandro Hinrichs Gallego, María Martínez Fernández– y a uno de los integrantes de la Danza de Espadas, en esta ocasión Rubén González Alfonso.

El jueves 8 será la tradicional procesión del Corpus sobre las alfombras florales que adornarán las calles. La jornada estará amenizada por el dragón que da nombre a la fiesta, los Mordomos y Dianiños, los gigantes y cabezudos y el grupo de gaitas Airiños de San Simón. “O programa elaborado para esta Festa da Coca é variado e apto para todos os públicos”, concluyó Rivas.