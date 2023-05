Rechazo unánime en Baiona contra el vial que invade el colegio

Ni la comunidad escolar ni tampoco el gobierno municipal de Baiona quieren el vial previsto como acceso a la futura urbanización proyectada por detrás del colegio Cova Terreña, que restará en torno a 200 metros cuadrados del patio. Así lo manifestó ayer oficialmente el Consello Escolar tras reunirse de urgencia la tarde del martes para abordar el asunto. Sus dieciséis portavoces –representantes de profesores, alumnos, familias, ANPA, personal no docente y Concello– acordaron por unanimidad mostrar su rechazo a la creación de la carretera por razones de seguridad y de interferencias en el aprendizaje.

“A creación dun vial nas portas do centro supón un perigo diario para o noso alumnado. Débese ter en conta que nun período de 20 minutos desprázanse á entrada e saída do centro educativo máis de 500 persoas, ademais das persoas acompañantes, que poden ser outras 300, facendo un fluxo total de 800 persoas nun curto período e nun espazo reducido”, explican desde el Consello Escolar.

El ruido también preocupa a los integrantes de la comunidad educativa. “As interferencias que provoca o tránsito rodado polo vial, a escasos metros do edificio, cara onde dan o 90% da aulas, xera distraccións, molestias, ruído, contaminación... que fan que o alumnado perda a concentración. Esta situación aínda se vería agravada durante a execución das obras polo tránsito de maquinaria pesada, ruídos da construción... En definitiva, o alumnado sería privado dun ensino de calidade nunha contorna segura, tranquila e axeitada ”, añaden.

Tramitación en fase inicial

No fue esta la primera vez que se habló del asunto en el Consello Escolar, que lleva meses interesándose por el tema y ha recibido información por parte del gobierno municipal. El alcalde, Carlos Gómez Prado, y el concejal de Urbanismo, Óscar Martínez, participaron este martes en la reunión urgente y ya habían ofrecido detalles sobre el inicio de tramitación del proyecto hace un mes en un encuentro anterior del Consello Escolar.

El regidor mostró ayer su apoyo a la comunidad educativa y su rechazo al vial. Recordó que “estamos a falar dun Peri aprobado polo PP, coa nosa oposición desde o primeiro día”. Gómez Prado recalca que “a comunidade educativa xa mostrou a súa disconformidade co Plan Xeral de 1994 e o señor Almuiña, coñecendo ese descontento, non só ratificou o Peri no 2014, senón que ampliou as dimensións do vial que afecta ao patio do colexio”.

El exalcalde y candidato del PP, Jesús Vázquez Almuiña, también ha mostrado en los últimos días su intención, si el domingo sale elegido alcalde, de modificar el Plan Xeral o la configuración del vial para evitar que afecte al centro escolar .

El proyecto se encuentra en una fase inicial de tramitación. La comisión gestora de propietarios de los terrenos ha solicitado al Ayuntamiento informes relativos a los servicios de suministro de agua, electricidad y telecomunidaciones. Por delante queda la aprobación del plan especial de reforma interior (Peri), el documento urbanístico específico que ordenará esa bolsa de 24.311 metros cuadrados de suelo urbano no consolidado.