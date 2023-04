La parroquia de A Laxe, en Fornelos de Montes, será mañana el escenario del I Festival do Suído, una cita cultural y reivindicativa que incluirá conciertos, recitales de poesía, coloquios y una ruta de senderismo por la zona, entre otras propuestas. La iniciativa nace con el objetivo de promover la defensa de los montes “das consecuencias da depredación, entre outras causas, pola ameaza eólica”, explican desde la Plataforma Sur Da Dorsal Galega, organizadora del evento.

El programa, que se iniciará con una ruta guiada de senderismo que partirá a las 11.00 horas desde el área recreativa da Airoa (A Laxe), ofrecerá a los participantes una experiencia única al invitarles a acercarse a los valores naturales de esta zona de Fornelos de Montes, un espacio único y, sin embargo, aún poco conocido.

Tras la ruta se podrá disfrutar de un “xantar” comunitario para el que se instalarán en el área recreativa distintos puestos de comida, desde pulpo a hamburguesas do Suído, pasando por opciones veganas.

A las 15.30 horas se iniciará el programa artístico con recitales de poesía a cargo de Silvia Penas, Miriam Ferradáns, Anxo Angueira y Ana Fernández, acompañados por la música de Tino Baz. A continuación se celebrará un coloquio sobre la riqueza natural y patrimonial del Suído con especialistas como Xosé Lois Vilar, Xosé Prendes, Xulio Eiroa y Adela Figueiroa. Por último, el plato fuerte del festival llegará con los conciertos de Su Garrido, Antilia y Tonhito de Poi, que cerrarán la jornada.

"Con este programa queremos dar a coñecer a riqueza do Suído e, para iso, consideramos que a música e a poesía son unha boa ferramenta, en especial, da man de persoas que están comprometidas tamén cos nosos obxectivos de defensa da terra fronte esa ameaza que temos sobre as nosas cabezas que é o parque Carballoso", explica Carme Carreiro, de la Plataforma Sur da Dorsal Galega, que destaca la generosidad de todas las personas que participan en el festival, tanto en la parte artística como en la organizativa.

"Quixemos facer un festival singular como único é o monte Suído", señala Xavier Oitavén, integrante también de la plataforma, que confía que con esta iniciativa "podamos dar a coñecer os valores que explican a nosa oposición á invasión eólica, mostrar a riqueza deste monte que dá auga a Vigo, un patrimonio único e pouco coñecido que temos que defender porque está en xogo o futuro dun ben preciado para esta terra, un monte que é a nosa riqueza e tamén a nosa memoria". Entre otras cosas, en el festival se insistirá enla demanda de que el valor natural y cultural del Suído sea reconocido y protegido como parte de la Rede Natura, además de ser declarado Paisaxe Cultural e Parque Natural.

Para el investigador José de la Riera, la Serra do Suído cuenta "cun patrimonio material e inmaterial único e tan importante como a maior das catedráis. Un legado da historia que é responsabilidade e obriga pasar a futuras xeracións. Un agasallo dos nosos devanceiros que non está en venta, nin en mercado algún, é patrimonio común do pobo galego".

Campaña en las redes sociales

Manuel Rivas, Xurso Souto, Eli Ríos, Caruncho, Uxía, Antón Lopo, Ramón Rozas o el músico Jasper son algunas de las personas que participan en la campaña #SonSuído que se desarrolla en las redes sociales con el objetivo de defender el monte frente a la depredación eólica. En este sentido, el festival es la primera de una serie de actividades que la Plataforma promueve para dar a conocer el Suído y sumar apoyos en su defensa. "Con ese son quixemos recoñecer a nosa pertenza ao Suído, o son do vento que zoa forte nestes montes pero non para explotalos e a música que é unha das protagonistas deste festival", explican desde la organización del evento.

La Plataforma alerta de los "perigos que ameazan ao monte, en especial, dez parques eólicos que se proxectan no territorio do Suído". De manera especial, el polígono eólico Carballoso que se instalaría entre A Lama, Fornelos y Avión y que contempla diez aerogeneradores de grandes dimensiones que producirían 51MW de potencia y que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica. "Carballoso é a ameaza inminente pero están previstos nove parques máis ao longo de toda a dorsal que suporían un total de case 200 aeroxeneradores e converterían un espazo natural único nun polígono industrial", explican desde la organización.

Este colectivo califica estas actuaciones de "atentado ecolóxico" y advierte que sería "un golpe mortal para algunhas das especies animais vulnerábeis que se atopan na zona e afectaría ás turbeira e brañas, que son elementos de especial protección e a áreas de grande interese paisaxístico recoñecido oficialmente, entre outros moitos tesouros deste territorio que é un catálogo de bens a protexer". En 2011 estaba prevista la inclusión del territorio en la Rede Natura y el proceso "foi aparcado por intereses políticos para beneficiar o espolio eólico", denuncian.

La Serra do Suído se extiende a lo largo de unas 25.000 hectáreas de territorio que comparten los municipios pontevedreses de Fornelos de Montes, A Lama y Covelo, y los ourensanos de Avión y Beariz. El territorio cuenta con yacimientos arqueológicos como conjuntos de mamoas y petroglifos, así como otros elementos de distintas épocas relacionados con la producción ganadera como son los "chozos", "cortellos", "foxos do lobo" o los "sequeiros". En esta sierra también nacen los ríos Verdugo, Oitavén, Tea y Navia y a lo largo de sus cursos, además de una rica fauna y flora, ofrecen numerosas cascadas como la de Casariños, en A Laxe, junto a la zona en la que se desarrollará el festival.