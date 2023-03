El Instituto Galego de Estatística sitúa el Producto Interior Bruto (PIB) de Soutomaior –10.728 euros por habitante– como el cuarto más bajo de la provincia de Pontevedra, solo por detrás de los municipios de Crecente, Pazos de Borbén y Oia, y muy lejos de concellos limítrofes con más riqueza como Redondela –22.845 euros–, Vilaboa –16.287 euros– o Ponte Caldelas –19.697 euros–.

Este dato, que mide en euros la riqueza generada en un municipio en bienes o servicios, sitúa a Soutomaior en el vagón de cola provincial. Pero además, según denuncian desde el grupo municipal del BNG, Soutomaior es el concello que muestra peores datos económicos de toda la ría de Vigo. “A pesar da súa situación estratéxica e de ser un concello costeiro, os indicadores económicos de Soutomaior reafírmano no inicio deste 2023, como o concello no que a veciñanza padece a peor situación económica de todos os concellos da Ría de Vigo, con menor Renda Media Bruta e a menor Renda Dispoñible por habitante, mesmo por detrás de concellos con menos habitantes como Vilaboa. Isto tradúcese en que as familias de Soutomaior son as que teñen menos cartos dispoñibles para facer fronte ás súas necesidades”, explica el portavoz del BNG, Manu Lourenzo.