El BNG de Redondela quiere que la parroquia de Chapela vuelva a disfrutar de servicio ferroviario en la línea Vigo-Guixar. Para reivindicar esta actuación presentará al pleno una moción en la que proponen recuperar un proyecto de hace más de una década, de 2011, para la construcción de un apeadero en Chapela en el corredor del ferrocarril entre Vigo y A Coruña por la línea con Guixar, al quedar anulada la otra línea que llegaba hasta la estación de Urzáiz de Vigo, en la actualidad transformada en la senda verde.

"É hora xa de poñerse a traballar e recabar os apoios necesarios para esta reivindicación estratéxica para Chapela e Redondela"

“En setembro de 2011 publicouse no BOE o anuncio do proceso de licitación do contrato para a redacción do proxecto constructivo dunha estación de viaxeiros en Chapela orzamentado en 150.000 euros”, recuerda el edil nacionalista Xoán Carlos González, que explica que junto al edificio del apeadero se contemplaban las obras de los desvíos necesarios para la conexión de la estación. “Pretendemos correxir unha situación contradictoria, pola que a parroquia pola que pasan a cotío numerosos convoios ferroviariarios, non se beneficia nin da súa situación estratéxica, nin deste proxecto”, subraya González, que justifica que presenta la moción para que Chapela recupere las conexiones ferroviarias beneficiándose de una ubicación privilegiada en las líneas del tren.

Enmienda a los Presupuestos

Asimismo, el concejal nacionalista recuerda que en las enmiendas a los Presupuestos del Estado, a través del deputado Néstor Rego, el BNG presentó una enmienda para la construcción de esta estación, rechazada por el gobierno socialista.

“É hora xa de poñerse a traballar e recabar os apoios necesarios para presentar esta reivindicación como estratéxica para Chapela e Redondela”, declara González, que destaca la importancia del ferrocarril como medio de transporte. “É máis que evidente que con condicións favorábeis o tren tén futuro. Os veciños valórano como un medio rápido, seguro, barato, eficiente. Canto máis se fomente, máis se reducirá o uso do vehículo particular, o que constitúe un reto para a conformación de espazos urbanos máis habitábeis”, concluye el portavoz nacionalista.