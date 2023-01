150 años de música en Guláns

“La Unión no es solo el nombre de la banda; es un sentimiento de familia y un amor por la música que se traspasa de generación en generación”. Así justifica Noelia Lorenzo, presidenta de la Banda de Música Unión de Guláns, la longevidad de dicha agrupación, que este año celebra su 150 aniversario. Es la tercera banda musical más antigua de Galicia, por detrás de la de Ribadavia y Merza, y un motivo de orgullo para toda la parroquia, donde no hay ninguna familia en la que alguno de sus miembros no haya pasado por la Banda de Música Unión de Guláns.

No conservan ningún documento fundacional como tal, pero saben que la banda comenzó a sonar en 1870 con el nombre de La Unión y bajo la batuta de José Carracedo Domínguez, que dirigió el grupo hasta 1890. Ese año cogió el testigo Constante Carracedo González hasta 1933, para, en 1934 hacerse cargo de la banda, que pasó a llamarse Unión de Guláns, José Carracedo Ucha. Tras este, en 1947, entró como director a los 17 años el maestro Rogelio Groba, recientemente fallecido. En total pasaron por la Unión de Guláns a lo largo de estos 150 años, 20 directores y centenares de músicos. En la actualidad, lleva la batuta Alicia Porto Fernández, una de las primeras mujeres directoras de una banda de música en Galicia. Lleva más de 30 años al frente de la Unión de Guláns, integrada por medio centenar de músicos y músicas, la mayoría de la propia parroquia de Guláns, aunque también hay componentes de Tui, Mondariz, Cristiñade y Ponteareas. Es difícil saber el número exacto de personas que pasaron a lo largo de los años por la banda, pero desde la directiva están poniendo todo de su parte para intentar conseguir una fotografía de cada integrante, ya sea individual o colectiva. En este sentido piden colaboración ciudadana para engrosar su archivo fotográfico. Actividades conmemorativas Esta es una de las iniciativas que impulsan con motivo del 150 aniversario que, aunque tuvo lugar en 2020, tuvieron que posponer su celebración a este año por la pandemia. Así, llevan dos años trabajando en varios proyectos, como en la recopilación y digitalización de partituras de la Unión de Guláns. Ya sobrepasan el millar, siendo la más antigua una manuscrita de 1903. Dicho archivo, junto a instrumentos y fotografías estarán expuestas del 1 al 15 de junio, coincidiendo con Corpus Christi, en el museo de la biblioteca municipal de Ponteareas. Es una de las actividades conmemorativas del 150 aniversario que presentaron este domingo. Entre ellas destaca una cena con posterior baile de Carnaval con temática de los años 70 en la que la Unión de Guláns interpretará temas de la época, que tendrá lugar el sábado 18 de febrero. También el día 21 de mayo está previsto que la banda presente un nuevo disco de música gallega; y el broche de oro de estos actos conmemorativos llegará con el concierto del 23 de julio en la villa del Tea, un evento en el que componentes actuales y antiguos interpretarán conjuntamente dos piezas y retomarán su “unión” con una comida posterior.