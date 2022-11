La Agrupación de Electores de Redondela (AER) exige al gobierno local el cumplimiento de los proyectos presupuestarios previstos para este año, aprobados el pasado mes de junio, entre los que califica como “prioritario” la construcción de la pista de atletismo en el IES San Simón. Desde la formación asamblearia entienden que rechazar el proyecto “renunciar ou reasignar unha partida de 150.000 euros comprometida xa en abril de 2022”.

Para AER la construcción de la pista de atletismo en el instituto es una oportunidad única “xa que con escaso investimento, o retorno é altísimo”. Aunque admiten que no serviría para competir, entre las ventajas de esta instalación citan “a súa ubicación, no centro de Redondela e nun centro educativo, o que supón achegar este deporte a federados e usuarios en xeral e facer crecer a canteira de deportistas do municipio”. También consideran que supondrá un efecto llamada “moi importante para o deporte no Concello e abre a posibilidade para realizar nela campionatos interescolares no que participen centros educativos de toda a comarca”.

Asimismo dejan claro que la construcción de esta pista de atletismo no supone, en absoluto, la renuncia para llevar a cabo un proyecto más ambicioso en Redondela. En todo caso, concluyen, “cremos que o intelixente é asegurar un espazo para a práctica do atletismo, que xa está avanzado e a punto de ser unha realidade, fronte a un proxecto máis a longo prazo que require de moito máis investimento”.