Una piscina con cruceiro central

La reciente restauración de la Poza do Souto, en el barrio de Moreira (Soutomaior), no deja indiferente a nadie. Se trata de un cruceiro sobre una roca ubicado en el medio de un pequeño estanque, junto a un cruce de caminos rodeado de casas. Sin embargo, el color elegido para el fondo de la poza contrasta de manera notable con el elemento histórico. El llamativo azul claro hace que parezca una moderna piscina en vez de un antiguo conjunto patrimonial, lo que ha generado numerosas criticas y mofas a través de las redes sociales.

La página de Facebook “Maltrato da paisaxe. Canibalismo urbanístico”, en la que se denuncian distintas actuaciones en toda Galicia que podrían ser un claro ejemplo de “feísmo”, colgó un vídeo de la rehabilitación de este elemento patrimonial de Soutomaior en la que se pregunta si los trabajos contaron con la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio. El audiovisual, titulado con sorna “Cruceiro pool, very cool”, acumula más de 7.000 visualizaciones y decenas de comentarios negativos. “Fáltame un mostrador de cubatas ao pé do cruceiro e dous altofalantes botando reghetón colgando da cruz”, “Quedei flasheada... mi madriña non teño palabras para esta obra de arte”, “Bótanse de menos un par de gogós e ‘jausete’ de fondo”, “Igual que Marina d’Or” son algunas de las jocosas opiniones sobre el resultado de la rehabilitación.

Cruceiro "de crucifijo"

La Poza do Souto es un conjunto etnográfico formado por un lavadero de piedra cubierto en la parte alta, con una fuente y un estanque en la parte baja, donde destaca el cruceiro asentado sobre una roca en el centro de la charca.

El cruceiro es de los llamados “de crucifijo”, con la imagen de Cristo crucificado en el frente, y una imagen en el reverso de San Sebastián. El fuste tiene sección cuadrada en la parte inferior y octogonal en la superior, con un capitel cilíndrico con volutas y adornos vegetales.

Este conjunto patrimonial fue rehabilitado por el Concello de Soutomaior en 2018, como consta en una placa situada en un muro lateral, pero durante este verano se sometió a unos trabajos de limpieza y adecuación que incluyó la polémica pintura azul de la poza.