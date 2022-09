La albañila que rompe roles en Salceda

Un día cualquiera de hace algo más de 9 meses Charo Rodríguez decidió que “ya estaba bien” de la inestabilidad laboral que le proporcionaba el sector en el que trabajaba, el de la automoción. Así, asesorada por una amiga, acudió al CDL de Torrón, en el municipio de Salceda de Caselas, para pedir información sobre las diferentes actividades formativas a las que se podía apuntar con el objetivo de cambiar de oficio. En ese momento, el Concello de Salceda y el de Salvaterra de Miño estaban poniendo en marcha un “obradoiro” compartido, al que Rodríguez decidió apuntarse. Tras finalizar ese curso, Charo Rodríguez, de 50 años, realizó una serie de pruebas para finalmente convertirse en la primera albañila de Salceda de Caselas en la Concellería de Vías e Obras.

No fue algo premeditado, ni pensado. Es más, “fue casi sin buscarlo”, explica Charo Rodríguez a FARO. “Estaba cansada de que en la empresa donde estaba antes, que se dedica al sector de la automoción y en el que había ya problemas con los microchips, nos convocaran para ir a trabajar un día sí y otro no” así que “fue cuando, hablando con una amiga, decidí ir al CDL de Torrón para ver si tenían algún obradoiro o algún curso con el objetivo de cambiar mi situación de inestabilidad”.

Charo asegura sentirse "muy bien" de ser la primera albañila del Concello de Salceda

Fue seleccionada para formar parte del alumnado del “obradoiro” compartido entre el Concello de Salceda de Caselas y el de Salvaterra de Miño y, nueve meses después de cursarlo, la que ahora es la primera albañila del Concello se presentó a unas pruebas para optar a una bolsa de empleo y ha quedado en el segundo puesto.

Consigue, de esta forma, un nuevo empleo con el que rompe los estereotipos de género y se convierte en la primera mujer que realiza tareas de albañilería en la Concellería de Vías y Obras, que dirige también una mujer, la teniente de alcaldesa Loli Castiñeira. Un hecho que se produce en el año 2022 y por el que Rodríguez dice sentirse “muy bien siendo la primera albañila”.

Nunca antes había realizado tareas de este oficio y explica que “es la primera vez que me dedico a ello y la verdad es que me gusta mucho, además tengo un compañero muy bueno en Vías y Obras que me acompaña y me enseña mucho”.

Le gusta su nueva responsabilidad “porque siempre hacemos algo distinto”. Reconoce que cuando le notificaron que se le adjudicaba el puesto de albañila pensó “pues lo haré lo mejor posible, qué le voy a hacer”. Con todo, dice Rodríguez, en el caso de que no continúe trabajando en el Concello “no me importaría seguir dedicándome a este oficio, al de albañilería, porque, la verdad, es que me siento muy bien haciéndolo, me gusta mucho”.

El día a día de la primera albañila de la Concellería de Vías y Obras de Salceda de Caselas transcurre ahora entre masas de cemento, herramientas para arreglar las señales que se caen, tuberías que necesitan reparaciones y la convicción de que “sea con 50 años o con 60 años vale la pena reconvertirse porque siempre se puede seguir aprendiendo y hacer cosas nuevas”.

Un camino por andar

Por su parte, la concejala de Vías y Obras, Loli Castiñeira, de Movemento Salceda, explica que “el hecho de que por primera vez en la historia del Concello exista una mujer en la plantilla fija del departamento, es un reflejo de que queda aún mucho camino por andar”. Sin embargo, “es la muestra también de los importantes pasos que se llevan dado por una igualdad de oportunidades real”.

En este sentido, apunta que “Charo es la primera, pero estoy segura de que no será la última y, además está realizando un magnífico trabajo que hace que desde el primer día se ganara el respeto de sus compañeros, y por supuesto, mi admiración”.