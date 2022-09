Allegados y familiares despiden en la tarde de este viernes en la iglesia de Sanguiñeda a Adela Lago Iglesias, fundadora e cantareira de Malvela, grupo floclórico de esta parroquia mosense, que fallecía este pasado jueves 22 de septiembre.

Su figura era una de las protagonistas corales de esta agrupación que se formó a raíz de un curso de canto popular impartido por la artista gallega Uxía a varias mujeres de Mos, hace más de 20 años. Con varios discos en su trayectoria, este conjunto de voces presentó su último trabajo, O Benquerer, en mayo de este año, ya sin la presencia de la Señora Carmen, otra de las fundadoras y solista del grupo que dejaba un gran pesar en Sanguiñeda cuando fallecía en 2015 con 87 años de edad.

Ahora es Adela la que abandona el grupo, y deja su voz y su cariñoso recuerdo en el corazón de sus compañeras, de su familia, y de todos los vecinos de su parroquia que la recordarán siempre, como reza Uxía en su 'In Memoriam', así: "Esa muller morena, faladora, bailadora e simpática, fará brotar un sorriso no ollar e no bico un cantar".

El Concello de Mos se ha unido a las palabras de la cantante gallega en su sentido responso: Adela Lago Iglesias, unha das fundadoras de Malvela, acaba de deixarnos con 71 anos. Elas máis eu estamos abatidas e moi tristes, mais sabemos que a súa estrela sempre nos guiará e irá onde vaiamos, da nosa man. Esa muller morena, faladora, bailadora e simpática, fará brotar un sorriso no ollar e no bico un cantar. Sempre no noso corazón e ao noso ladiño. Mandamos bicos de amor e consolo á súa familia e amizades. "Desde o Concello de Mos sumámonos a estas fermosas verbas de Uxía e ás condolencias máis sinceiras para familiares e seres achegados a Adela… Sempre na nosa lembraza. Adela era, é e sempre seguirá sendo MOS", destacaba el consistorio en su página web.