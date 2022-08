Calor, sudor y una sobredosis de ritmos latinos. Miles de espectadores disfrutaron este sábado de una cita única en Galicia.

La edición gallega del Reggaeton Beach Festival, la primera edición en la comunidad, calentó Porto do Molle con miles de jóvenes (sobre 25.000) dispuestos y dispuestas al baile, a entonar canciones de moda y agotarse de diversión. Es el macrocertamen itinerante del perreo que recorre España y que en las Rías Baixas se celebra con todas las medidas de seguridad, según dijo ayer el alcalde de Nigrán, Juan González. El Concello recibe el festival tras haberse suspendido en Abona (Tenerife) al cuestionar este municipio la seguridad de la cita, algo que la organización no entiende cuestionando una cancelación “encima de la hora”.

La fiesta, que mueve millones de euros, encontró facilidades en Nigrán. Zona Franca cedió Porto do Molle, los empresarios aprobaron la celebración y el Concello rubricó el festival concediendo la licencia para su celebración no sin antes estudiar con detalle que se cumplían los requisitos. “Yo desde luego no vi un Plan de Seguridad para un festival como el que nos presentaron”, aseguró el alcalde, Juan González, la última firma para que pudiera celebrarse. El tema de la seguridad no se quedó solo en Nigrán, tuvo que celebrarse una Junta Especial presidida por la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, para no dejar nada a la improvisación.

Con Nicky Jam y Zion & Lennox como platos fuertes del cartel, entre ayer y hoy figuran una veintena de artistas

El Festival, que aún se agotará en la tarde de hoy domingo, tras exprimir las energías de las y los asistentes, se inició en la tarde de ayer. Con Nicky Jam y Zion & Lennox como platos fuertes del cartel, entre ayer y hoy figuran una veintena de artistas: Justin Quiles, Tito el Bambino, Bryant Myers, L-Gante, Mariah Angeliq, Boza, Atomic, Jeipy, Albert González, Cosmik, Feid, Manuel Turizo, Dalex, Juan Magán, Chimbala, Largo en la casa, Maikel de la Calle, Aina da Silva, Alex Martini, Víctor Magán y Sak Luke pasarán por el único festival de reggaetón de la comunidad.

Las puertas se abrieron a las 12.00 horas del mediodía con la edición infantil, pero fue a partir de las tres cuando el ritmo y las letras adquirieron todo el protagonismo en Porto do Molle. Fue un completo ‘in crescendo’ hasta el momento más esperado por casi todos: Nicky Jam.

El Reggaeton Beach Festival había vendido 23.000 entradas para ayer y otras tantas para hoy, según fuentes de la organización, y la multitudinaria afluencia mantiene al 100% los hoteles de toda la comarca de O Val Miñor y su entorno. El mismo recinto que convirtió a Nigrán en referencia festivalera en Galicia con el Port América alberga este fin de semana los ritmos urbanos y latinos, pero la fiesta no se queda solo en música, la organización ha preparado actividades como la ruleta ecológica, karaoke, concursos, “el perreómetro”, o clases de zumba, o incluso un taller de autodefensa.