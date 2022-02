La Fábrica vuelve a la vida

La mítica discoteca La Fábrica, lugar de ocio de muchas generaciones de redondelanos, volverá a abrir sus puertas desde este sábado con una fiesta inaugural de Carnaval. La puesta en marcha del local es una iniciativa del emprendedor local Clemente Bastos, con amplia experiencia en el sector hostelero con la taberna O Tranquilo, que salta ahora al ocio nocturno con el objetivo de volver a dar a este local el auge que tuvo durante los años ochenta y noventa.

“Soy consciente de que es una apuesta arriesgada tal y como están los tiempos. Hay gente que me dice que estoy loco, pero también hay otros muchos que me felicitan y me dan ánimos porque ellos disfrutaron este local en sus mejores tiempos y se alegran al ver que vuelve a funcionar, ya que tienen muy buenos recuerdos de aquella época”, asegura Clemente.

Los dos años de restricciones en el ocio por la pandemia del COVID-19 también es otra de las motivaciones que le llevaron a decidirse a reabrir la conocida discoteca. “Los jóvenes han pasado mucho tiempo encerrados, sin poder relacionarse ni disfrutar de la noche, y ahora se nota que están deseando salir de fiesta y disfrutar. Y La Fábrica es un lugar perfecto para ello porque está cerca del pueblo, no necesitan desplazarse en coche y al mismo tiempo está apartado de las casas, por lo que no causarán molestias a los vecinos”, explica el propietario del negocio.

La sala no quiere quedarse solo en el sector juvenil, sino que estará enfocada a todo tipo de público. Para ello, los viernes está previsto programar conciertos y espectáculos que puedan atraer tanto a chicos de 18 años, como a personas de 30 o 40, de las generaciones que conocieron La Fábrica en sus mejores momentos. En este caso, ya está programado para el 4 de marzo la actuación del grupo América, que moviliza a un gran número de fans de diversas edades con sus adaptaciones de grandes éxitos del pop y del rock.

Los sábados están previstas sesiones con dj’s para un público joven, de 18 a 30 años, con un horario nocturno desde las once hasta las cinco y media de la madrugada.

Pero la principal novedad será las sesiones “light” –libres de bebidas alcohólicas– programadas para los domingos, desde las cinco de la tarde a las diez de la noche. “En este caso están enfocadas a adolescentes, entre 14 y 17 años, para que puedan disfrutar de la música y la discoteca, pero sin ninguna preocupación para sus padres porque no se servirá ninguna bebida con alcohol. Es una alternativa de ocio seguro para ellos y que en este momento no existe en la comarca, por lo que confío en que funcione bien”, señala Bastos.

Acto de inauguración

La inauguración de la nueva etapa de La Fábrica será este sábado, a las 23.30 horas, con una fiesta con los dj David Bermúdez, Pedro Gaínza y Pitty, en la que también habrá performance, reservados, cachimbas y mucho más. El precio es de 8 euros con copa incluida. “De momento hemos vendido casi 200 entradas anticipadas, así que esperamos que sea un gran éxito”, concluye el propietario del local.