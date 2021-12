El Festival de Cans vuelve a la primavera: se celebrará entre el 18 y el 21 de mayo

El Festival de Cans volverá en 2022 a sus fechas habituales tras dos años modificando su agenda por la pandemia. Tendrá lugar entre el miércoles 18 y el sábado 21 de mayo, volviendo a coincidir con el Festival de Cannes francés, como manda la tradición.

Estas fechas fueron acordadas por la asamblea de la Asociación Cultural Arela, entidad organizadora del certamen, y así se lo han anticipando en los últimos días a las vecinas y vecinos que prestan sus casas y "jalpóns", a las principales instituciones que apoyan el certamen, como el Concello de Porriño, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Cultura, así como a los patrocinadores privados y empresas colaboradoras.

La organización ha trabajado intensamente en las últimas semanas en los contenidos y en el diseño del la que será su XIX edición, que seguirá inicialmente las líneas de las últimas ediciones, dando mayor relevancia a las proyecciones de cine, las actividades, los encuentros y coloquios y las actividades diurnas, sin renunciar a las actuaciones musicales que configuran una de las partes relevantes del certamen.

Situación sanitaria

La experiencia adquirida en las dos últimas ediciones lleva a la organización a trabajar en paralelo con un margen para tomar decisiones en cada momento, de acuerdo con lo que vayan determinando las autoridades sanitarias. Con todo, en los próximos días se abrirá el plazo de envío de cortometrajes y obras a concurso.

A pesar de las circunstancias derivadas de las restricciones impuestas, el Festival de Cans alcanzó en su última edición de 2021 los 7.500 espectadores. De esta cifra, unas 6.000 personas asistieron de manera presencial a las proyecciones, conciertos y actividades del festival, y otras 1.500 se conectaron de manera virtual a alguna de las secciones de cortometrajes o coloquios en streaming a través de los canales de difusión del certamen, vía que, desde la organización avanzan que “se seguirá potenciando en la próxima edición del mes de mayo”.

Concurso de decoración navideña

El Festival de Cans ha colaborado con la nueva Asociación Cultural de Cans en la realización del primer Concurso de Decoración de Navidad en espacios exteriores, visibles desde la vía pública. La iniciativa estimula la participación vecinal, por lo que el festival no ha dudado en presentar su apoyo en el diseño e impresión de lonas publicitarias y señalización, en el diseño e impresión de la cartelería que anuncia el concurso y también en la participación con varios miembros de la organización en el jurado del evento. Con motivo de dicho certamen, se ha colocado un particular belén en la rotonda del Can de Pedra, en el que los Reyes de Oriente, representados por tres “cans”, adoran al niño, también convertido en “can”.