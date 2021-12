Alejandro Lorenzo avanza hacia la Alcaldía ante el encontronazo de PSOE y EU Son

El acuerdo para elegir al próximo alcalde o alcaldesa de Porriño está cada vez más lejos entre los grupos de izquierdas luego del último encontronazo entre PSOE y EU Son, del que ambas partes salieron desavenidas. Ante este escenario, el popular Alejandro Lorenzo se perfila como el candidato con más opciones. Con ocho concejales y siendo la lista más votada en los últimos comicios municipales, se proclamaría alcalde de Porriño sin necesidad de ningún otro apoyo más que de los suyos.

Precisamente hoy, a las seis de la tarde, se celebra el pleno en el que se da cuenta a los miembros de la Corporación municipal de la renuncia al cargo de alcaldesa presentada por Eva García de la Torre, y con ella el cese automático de los dos puestos de confianza. A partir de entonces se inicia la cuenta atrás, de 10 días hábiles, para celebrar la sesión plenaria en la que se investirá al nuevo regidor y que, dejando agotar el plazo, será el día 23, víspera de Nochebuena.

La dimisión oficial ante el pleno de Eva García de la Torre está prevista hoy a las 18.00

La renuncia de García de la Torre evitó una moción de censura pero no asegura la continuidad de un gobierno de izquierdas y así se demuestra tras la reunión mantenida el pasado martes entre EU Son y PSOE en la sede de este último. Un encuentro que concluyó de forma abrupta después de que Pedro Ocampo y Patricia Sío, coordinador y concejala de EU Son, se marcharan ante “las continuas faltas de respeto y tono agresivo ante nuestras propuestas, que fueron tomadas, según los socialistas, con perplejidad y asombro”, explica Sío a la vez que recuerda que “están en minoría y esto no es un proceso interno de su partido, hay que elegir un candidato de consenso y, sobre todo, lo primero son los contenidos, para ello les hemos pasado un borrador de propuesta inicial para negociar, y luego valorar perfiles de candidatos, sin nombres”. Con todo, al igual que ya declararon desde UDDL, descartan la posibilidad de votar a Lourdes Moure “por su perfil –vinculado a la gestión económica financiera– y porque sería un gobierno de continuidad al liderado por García de la Torre”, dando opciones también a David Alonso, apoyado por Manuel Carrera (UDDL), “no lo descartamos, es una persona respetuosa y dialogante”, subraya Sío, y es que, ante todo, “exigimos gobernar desde el respeto, de ahí también nuestra petición de disculpas públicas de Eva García por las declaraciones realizadas en rueda de prensa, cuando anunció su dimisión, de que fue atacada por ser mujer, cuestión que nunca sucedió”.

Por su parte, el PSOE ha emitido un comunicado en el que ha acusado a EU Son de actuar con egoísmo y exigencias que los socialistas no están dispuestos a asumir, advirtiendo de que no aceptarán que se les imponga el candidato a la Alcaldía, insistiendo en que será Lourdes Moure la que se someta a la investidura. “Vamos hacer públicas algunas de sus peticiones para que el pueblo entero de Porriño sepa de sus mañas”, señala el PSOE indicando que EU Son exige entrar en el gobierno con dos concejalías y la primera Tenencia de Alcaldía, “en un acto de megalomanía más propio de las derechas y que no tiene parangón en la izquierda porriñesa”, así como disponer de un cargo de confianza para su grupo.