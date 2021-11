Eva García, tras dimitir como alcaldesa de Porriño: “Me han machacado por ser mujer”

La socialista Eva García de la Torre ha cumplido con lo prometido hace un par de semanas y ha dimitido como alcaldesa de Porriño. Una maniobra in extremis tras conocer por EU Son que la moción de censura impulsada por el Partido Popular ya había sido firmada ante notario y se iba a presentar próximamente. “Para frenar esta operación orquestada para derribarme, me echo a un lado”, declaró Eva García, que hizo autocrítica confesando que “no me debía haber dejado arrastrar por el debate tóxico y ponerme a la altura de quien me insultaba”. A la vez que valoró: “Me han machacado por ser mujer, por mi peso, mi apariencia y mi orientación sexual ¿o alguien se cree que es por otra cosa?”.

García de la Torre fue rotunda en su reflexión sobre las causas que han provocado su renuncia. “No se ha tolerado que una mujer de fuera, diferente como soy yo, se pudiera hacer cargo de esto, y en el fondo si que pienso que mucho de lo que aquí se ha hecho contra mi persona ha sido por venganza, pero también por misoginia”, lamentó la ya exalcaldesa, denunciando las críticas recibidas por “una jauría de cobardes que se dedica a insultar” por las redes sociales.

“Espero que el ruido y la frustración vayan mitigando y seamos capaces de aprender de una vez por todas que la forma en la que debatimos los políticos insemina odio y frustración en la sociedad”, reflexionó García de la Torre, opinando que el ejemplo que está dando la clase política de Porriño en la actualidad “es patético”. “Creo que hemos fallado todos”, destacó la socialista, poniendo en valor que “he sido la única persona de este pleno que cuando se ha equivocado ha pedido perdón”.

“Hago autocrítica porque he caído en la trampa de que me llevaran a su terreno y no me lo podía permitir porque di un ejemplo horrible de lo que no se puede hacer”, explicó la exregidora, que ofreció una rueda de prensa, visiblemente emocionada, en la que estuvo apoyada por sus compañeros del PSOE en la corporación. Tanto para ellos, como para su partido, el PSdeG-PSOE, y para sus socios de gobierno, el BNG, tuvo palabras de cariño y agradecimiento.

Sigue como portavoz

La líder de los socialistas de Porriño quiso despedirse del bastón de mando “pidiendo perdón a todos los que he ofendido; me quiero ir en paz, sin odio y sin rencor”; no obstante, no se trata de un adiós definitivo, sino que, tal y como ella misma aclaró ayer, no renuncia a su acta de concejala. “Me voy a quedar como portavoz del grupo municipal; el partido aquí en Porriño me ha pedido que sea su voz”, anunció, destacando que “esta dimisión es un servicio que presto a mi partido para conseguir algo”.

Ese “algo” es evitar la moción de censura que tenía previsto presentar el PP durante esta semana con el apoyo de Esquerda Unida. Una maniobra política que criticó ayer la ya exalcaldesa porque EU Son pedía su dimisión para frenar la moción de censura, sin embargo “al PP no le ha puesto ninguna condición”, lamentó García de la Torre, que defendió su gestión desde que en 2015 fue envestida primera alcaldesa de Porriño en democracia. “El Concello queda con todos los servicios licitados y un remanente de tesorería de 12 millones; que si pagamos la deuda del agua y de los proveedores son 6 millones netos. Hemos encontrado el Concello mucho peor de lo que lo dejo”, sentenció Eva García, que presentó su renuncia del cargo ayer en el Registro del Ayuntamiento a las 12.52 horas.

Lourdes Moure, posible sucesora

Con la dimisión de Eva García de la Torre como alcaldesa de Porriño, que llega antes de que el PP pudiera registrar la moción de censura en el Concello, el primer teniente alcalde, el nacionalista Pedro Pereira, pasa a ser el regidor en funciones hasta que se celebre un nuevo pleno de investidura. En esta sesión, la candidata del PSdeG-PSOE a la Alcaldía será la número dos de la lista, Lourdes Moure. Así lo confirmó ayer García de la Torre, destacando la capacidad de trabajo de la edil, encargada de áreas como Educación, Hacienda, Personal y Seguridad.

Con todo, la renuncia de Eva García no asegura todavía la permanencia del actual gobierno bipartito PSOE-BNG, pues los socialistas deberán negociar ahora los apoyos necesarios para garantizar la investidura de Lourdes Moure, para lo que deberán establecer contacto sí o sí con EU Son, que no solo pedía la dimisión de García de la Torre, sino también que no tuviera responsabilidades de gobierno. Al margen de esta condición, Esquerda Unida aseguró no tener vetado a ningún otro miembro del PSOE.

Sin el apoyo de EU Son, del BNG o de UDDL al PSOE el próximo alcalde será el popular Alejandro Lorenzo, pues el PP cuenta con 8 actas, frente a las 4 de los socialistas. El BNG, con 2, no aparenta ser un obstáculo para repetir un gobierno en coalición con el PSOE, pero Moure debe negociar con EU Son (2 actas) y UDDL (un acta), para poder ser alcaldesa. El pleno de investidura será, previsiblemente, en la segunda quincena de diciembre. Primero, la renuncia de Eva García deberá ser validada por el pleno en un pazo máximo de diez días hábiles y, posteriormente, también en el mismo período de tiempo, se convocará el pleno de toma de posesión del nuevo alcalde o alcaldesa de la villa del Louro.