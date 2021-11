La fotografía como memoria colectiva

Cuenta Ana Gesteira que cuando el pasado mes de mayo se realizó en el Paseo de A Xunqueira de Redondela una exposición con fotografías antiguas de los “maios”, una vecina acudió al Arquivo del Concello emocionada porque en una de aquellas instantáneas había reconocido a su padre cuando era niño y quería saber si podría obtener una copia de aquella imagen, puesto que no conservaba ninguna de cuando su padre era pequeño.

Fue en el año 2015, de la mano del concejal de Cultura en aquel momento, Julio Alonso, cuando surgió la idea de crear un Arquivo audiovisual con el objetivo de conservar digitalmente y difundir la historia del municipio a través de fotografías que los vecinos de Redondela conservaran en sus casas. Desde entonces, han pasado seis años y alrededor de 53 familias han aportado hasta 4.500 imágenes antiguas en las que aparecen escenas costumbristas y tradiciones que ayudan a recuperar la memoria colectiva de Redondela.

La responsable del Arquivo municipal, Ana Gesteira, explica que “este proxecto comezou cos fondos propios das persoas que estabamos implicadas na iniciativa, pero pouco a pouco, grazas ao boca a boca, foi medrando e agora todas as semanas hai alguén que visita o Arquivo para traer as súas imaxes. O obxectivo é que entre toda a veciñanza poidamos compilar esa memoria colectiva e cultural a través da fotografía e por iso animamos a toda a xente a que busque na casa esas imaxes antigas que conservan e nolas traian. Porque é certo que xa contamos con moitas do centro da vila, pero das parroquias tan só temos de Cesantes e Cedeira”, señala Gesteira.

Animamos a toda a xente a que busque na casa imaxes antigas e as comparta

Las personas interesadas en participar en este proyecto, tan solo tienen que acudir con las imágenes que dispongan a este departamento municipal, en donde se procederá a escanearlas. En este sentido, Ana Gesteira apunta que “nós non quedamos coas imaxes, só as dixitalizamos e así pasan a formar parte deste Arquivo audiovisual, de maneira que toda a veciñanza poderá ter acceso a elas e difundilas. Iso si, sempre co compromiso de citar a familia á que pertencen ou a súa autoría”.

Todas las fotografías están disponibles en el blog del Arquivo, pero para facilitar el acceso a estos fondos documentales a aquellas personas que no se manejan en la red, Gesteira está llevando a cabo en la actualidad su impresión en papel y creando álbumes que se pueden consultar in situ.

El proyecto está resultando un éxito y, de hecho, esta misma semana, un vecino de Cesantes, Luis Borines, se ha acercado al departamento porque dispone de una colección de postales de la villa que datan de finales del siglo XIX. Asimismo, ya se está trabajando en una muestra fotográfica sobre “A historia da Xunqueira”.