El Partido Popular de Redondela denuncia el “desmantelamiento” del departamento municipal de Medio Ambiente desde que se produjo la ruptura del bipartito y el PSOE asumiese el gobierno local en solitario. El concejal popular Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, que en el anterior mandato dirigía este área, asegura que “desde hace semanas” no hay policía encargada de controlar y prevenir posibles acciones contra el medio ambiente, en las oficinas tampoco hay personal, se carece de técnicos, no se tramitan las denuncias a los dueños de las fincas que no han realizado los desbroces ordenados por el Concello y, además, no se levanta acta de los avisos por infracciones detectadas los últimos días y denunciadas por los vecinos.

Entre ellas, indica Álvarez Ballesteros, están “dos vertidos detectados los últimos días, uno de ellos de aguas fecales, sobre los que el gobierno local no ha dado explicación”. El edil popular recalca que “se desconocen sus orígenes, el estado de los mismos, tampoco se sabe si están controlados, si se han limpiado, si se ha localizado a sus responsables y, mucho menos, si hay una propuesta de sanción o una resolución”.

Críticas a la limpieza de márgenes

Álvarez Ballesteros asegura que el gobierno de Digna Rivas también ha renunciado a controlar la actividad de las empresas que trabajan para el Concello y por ello “los restos de la limpieza de los márgenes fluviales están acabando río abajo” y, concluye, hay que remontarse a hace casi un año para encontrar la última fecha en la que se colocaron las barreras para controlar los residuos de plástico que acaban en el cauce del Alvedosa y, “nunca más hemos sabido nada” de la intención que anunció el gobierno local de llevar estas barreras a otros ríos como el Pexegueiro y el Fondón.

“Tras la salida de AER de su gobierno, Digna Rivas se comprometió públicamente a mejorar la gestión en todas las concejalías, en especial el de Medio Ambiente, algo que ni ella, ni el nuevo concejal, Alberto Álvarez, parece que consideren algo más que otro anuncio propagandístico”, afirma desde la oposición el edil del PP.

Salida de AER

La Agrupación de Electores de Redondela anunció el pasado mes de julio que abandonaba el gobierno local tras la retirada de competencias al concejal de Medio Ambiente, Roberto Villar (AER), por parte de la alcaldesa Digna Rivas. La salida de la formación asamblearia se hizo efectiva el pasado 31 de agosto tras entregar en el Registro del Concello un escrito de renuncia de manera conjunta por los tres concejales de AER. Desde entonces el PSOE gobierna en minoría con solo siete concejales de los 21 de la corporación. La oposición está liderada por el PP con nueve ediles, mientras que AER cuenta con tres y el BNG con dos.