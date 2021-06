El Concello de Tomiño se ha adherido a la red gallega de Playas sin humo. Por este motivo, en el arenal fluvial de Goián no se podrá fumar. La medida tiene, sobre todo, un fin educativo y de sensibilización social, por lo que no habrá sanciones por el incumplimiento. “No pretendemos recaudar, sino educar y concienciar, por eso no multaremos, apelando en todo caso a la responsabilidad cívica de cada persona”, apuntan desde el Ayuntamiento.

La medida busca evitar, además de la evidente molestia para las personas que no consumen tabaco, el hecho de encontrarse cenizas en la arena, o que los niños vean natural que fumen delante suyo, normalizando un hábito perjudicial para la salud.

Paralelamente a esta decisión, el Concello pone en marcha una encuesta online para que la ciudadanía ofrezca su opinión respecto al tema. “Toda prohibición acostumbra a generar enfrentamiento en la opinión pública, y no es lo que pretendemos, por eso nos interesa saber lo que piensan las personas que utilizan la playa de Goián”, comenta el gobierno local.