Vuelven las verbenas al Val Miñor

Serafín Zubiri llevará su concierto tributo a Nino Bravo a O Ceán el 31 de julio

La incertidumbre generada por los vaivenes de las restricciones pandémicas y las dificultades para recaudar fondos durante los últimos meses ha impedido la formación de las tradicionales comisiones de fiestas en la gran mayoría de las parroquias miñoranas. Por ese motivo, el gobierno municipal nigranés, igual que el año pasado, ha decidido hacerse cargo de los festejos para levantar el ánimo a sus vecinos. En 2020, con la segunda ola del coronavirus encima, se limitaron a sesiones vermú y pasacalles. Ahora la caída de los contagios deja un mayor margen de maniobra y el Concello triplicará el presupuesto y destinará 60.000 euros para añadir espectáculos musicales por la noche y actividades infantiles. “Queremos que se mantenga la tradición de juntarse los vecinos para festejar respetando al mismo tiempo la medidas de seguridad”, comentaba ayer el alcalde, Juan González.

Calendario hasta septiembre

El calendario comenzará por Chandebrito y Vilariño, con las fiestas en honor a San José y San Antonio, respectivamente, este fin de semana. Le seguirá el popular San Xoán de Panxón, sin hogueras multitudinarias ni feria a pie de playa pero con un concierto de Broken Peach la noche del sábado 23. También habrá actuaciones matinales y nocturnas por San Pedro el 28 y el 29 de junio. El programa continúa el 24 de julio en Santiago de Parada y el 31 en O Ceán, para honrar a San Fiz con un concierto de Serafín Zubiri, que regresa este año al municipio con su homenaje a Nino Bravo. El 14 agosto se festejará el Carmen en Lourido con la orquesta América y el 15, As Angustias con el show de A banda da loba. El popular grupo A Roda actuará el 24 de agosto en Camos y Priegue pondrá el broche el 4 y el 5 de septiembre con Cherry Sweet.

3 días de fiesta en la villa condal

En Gondomar, los actos festivos se han limitado por el momento al ámbito religioso con misas, procesiones y alfombras florales reducidas de Corpus. Pero las fiestas de San Benito serán “como Dios manda”, garantiza Rosa Álvarez, la presidenta de la comisión que ya está en marcha y que contará con la colaboración del Concello, según confirma el concejal de Cultura, Juan Bas. Todavía no están cerrados los contratos de orquestas, pero sí están confirmadas las atracciones.

La ubicación de los festejos de San Benito dependerá de las medidas que adopte la Xunta tras la prueba piloto del día 19

Aunque las restricciones son ahora mínimas, gobierno y comisión esperan a la prueba piloto de las verbenas de este sábado en Tomiño, Arteixo, Noia, Marín, O Carballiño y Mondoñedo. En función de las medidas que recomiende la Xunta tras estos bailes experimentales, decidirán dónde se ubicarán la verbena y la feria. “Será en un lugar abierto con espacio amplio”, afirma el edil.

Habrá al menos tres días de festejos. “Honraremos el día 10 de julio a San Cristóbal, el 11 a San Benito y el 12 a San Antonio, como siempre. Y si podemos hacer más días de fiesta los haremos”, recalca Rosa Álvarez, convencida de que “será viable y sencillo porque el mundo de la verbena está muy sensibilizado con las medidas necesarias para poder trabajar”.

Baiona no arriesga

En Baiona no se barajan todavía este tipo de encuentros En Sabarís aún no hay comisión para las fiestas de Santa Cristina y el Concello organiza las de A Anunciada sin bailes. “Queremos mantener las buenas condiciones sanitarias hasta el final del verano. No podemos arriesgar”, manifestaba ayer el alcalde, Carlos Gómez Prado.