Las cerca de 70 imágenes de Santos y Vírgenes que cada lunes de Pentecostés son llevadas en procesión al Santuario de A Franqueira, en A Cañiza, se han quedado por segundo año consecutivo en sus respectivas parroquias. La pandemia obligó nuevamente a suspender la Romería de As Pascuillas que debía tener lugar ayer; no obstante, fueron bastantes los fieles que no se quisieron perder la misa solemne que este año sí que se celebró con público.

Decenas de personas acudieron presencialmente a escuchar la misa al Santuario, que también se pudo seguir en directo por internet a través de Youtube. Una vez finalizado el acto religioso en honor a la virgen de A Franqueira, ni rastro de las tradicionales celebraciones campestres que durante años, antes de la llegada de la COVID, reunían a familiares y amigos. Solo se colocó un puesto de rosquillas y se notó la ausencia del “pulpeiro”.

La Romería de As Pascuillas es una de las fiestas más populares del sur de la provincia de Pontevedra, con ritos como el recibimiento de las cruces parroquiales y las imágenes que evocan momentos de antaño. Una escena habitual es la subida al monte de miles de personas guiadas por su fe, estampa este año inviable si se quieren evitar los contagios de COVID-19.

Nuevo campanario

Esos miles de personas que acuden a As Pascuillas acompañando a las imágenes de las vírgenes y los santos tendrán que esperar al final de la pandemia para escuchar el repicar del nuevo campanario, que llevaba tiempo urgiendo ser arreglado. La actuación consistió en cambiar el sistema de la campana grande y la posición de las demás para que ahora toquen por dentro.