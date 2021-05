Denuncian a la diócesis por retirar “sin permiso” el retablo de una iglesia de Tui

Lío en la parroquia tudense de Areas. El exconcejal de Cultura y Patrimonio de Tui durante el gobierno de coalición entre Converxencia 21 y el PP, Eduardo Freiría, ha denunciado ante Patrimonio a la diócesis Tui-Vigo por “retirar sin los permisos correspondientes el retablo de la iglesia de Santa Mariña”. “Supuestamente era para restaurar porque estaba en mal estado, pero tres años después todavía no sabemos nada”, lamenta el exedil, que desde las elecciones municipales de 2019 ha abandonado la política. Los hechos tuvieron lugar en 2018. Gran parte del retablo se encontraba en mal estado, especialmente debido a las polillas. Y la diócesis lo retiró para restaurarlo. El entonces concejal considera que desmontar un elemento de este tipo debe ser aprobado por las autoridades pertinentes, en este caso por el departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia. “Al pasar tanto tiempo y no haberse restaurado el retablo, entiendo que el procedimiento correcto fue descartado y la intervención no fue realizada por profesionales de la conservación de bienes culturales bajo la supervisión de Patrimonio”, apunta en su denuncia Eduardo Freiría.

El que fue concejal de Cultura de Tui durante casi dos años tras la moción de censura que llevó a la alcaldía al liberal Carlos Vázquez Padín, asegura que la única parte que se mantiene del retablo es la predela, es decir, la base, y que su restauración se ha llevado a cabo de una manera “chapucera”. Es por eso que ahora a decidido elevar una reclamación ante la Xunta, solicitando su actuación para la reposición de los elementos a su estado original y que se investigue el paradero del retablo. Pero no es ningún secreto el lugar en el que se encuentran todas las piezas que se retiraron por su mal estado. Están en la casa parroquial tras haberse realizado las reparaciones pertinentes y ahora se está a la espera de poder reponerlas en las condiciones adecuadas.

La primera foto es el retablo original antes de que tuviese que ser retirado por deterioro y “riesgo de caída”. La segunda imagen corresponde con la imagen actual, con solo la predela. // FDV

Lo reconoce el propio párroco, Santiago Fernández, que a la vez considera que la denuncia interpuesta por Eduardo Freiría contra la diócesis “es una actuación de mala fe”. “¿Por qué no la presentó cuando fue concejal de Cultura y Patrimonio de Tui y lo hace ahora?”, se pregunta el sacerdote de Areas. “Se trata de una persona que se ha puesto en contra a toda la parroquia después de esta denuncia, de la cual yo informé adecuadamente a los feligreses”, explica Santiago Fernández. Y es que el propio párroco, durante una misa, comunicó que la diócesis había sido demandada por Eduardo Freiría ante Patrimonio por la retirada de parte del retablo hace ya unos tres años.

Tanto el obispado como el propio sacerdote tienen una visión de lo sucedido muy diferente a la del exconcejal tudense. Aseguran que llegó un momento en que había piezas tan deterioradas que llegó a existir una amenaza real de que el retablo cayese sobre algún banco con feligreses. “Retiramos la parte que estaba medio caída. Al estar en tan mal estado no es cierto que hubiese que pedir permiso a Patrimonio, porque el deterioro era muy grande y había que actuar de forma urgente”, explica el sacerdote. “Y con la base hicimos lo que había que hacer, no hay ninguna chapuza. La adecentamos, la limpiamos...”, añade.

Eduardo Freiría reconoce que no acude a misa, pero que vive cerca de la iglesia y que pasa prácticamente a diario junto a su puerta. La tensión es tal que el propio párroco afirma que no entiende lo que está pasando “si este hombre nunca viene a la iglesia ni se integra en la comunidad”. No solo eso, sino que ahora si Freiría quisiera entrar a hacer fotografías, por ejemplo, se le reclamaría “el permiso oportuno”.